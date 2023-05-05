日本6.5地震「1男梯子跌落」身亡！3房倒塌21傷　居民驚：狂搖20秒

▲日本能登6.5地震，目前已1死21傷。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

日本石川縣能登地區5日下午2點多發生規模6.5地震，造成至少3間建築物倒塌及21人受傷。日本總務省消防廳表示，其中一名石川縣珠洲市65歲男性傷者地震時從梯子上跌落，警消趕到時已失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

▲地震造成3間建築物倒塌。（圖／路透社）

根據日本共同社報導，石川縣能登地區5日下午2點42分發生規模6.5地震，深度僅12公里，屬於極淺層地震，造成3間建築物倒塌、多地落石及鳥居傾倒事件發生，同時也造成21人受傷。

一位珠洲市居民形容，地震發生時，地面突然劇烈左右搖晃，大約持續15至20秒，周圍房舍有磚牆遭震壞，還有房子的玻璃窗被震掉，摔到地面上裂成碎片。另外也有人拍下地震發生時，家中物品瘋狂搖晃的恐怖場景。

Video: An NHK employee was visiting family in Ishikawa prefecture today when the magnitude 6.3 earthquake struck. pic.twitter.com/GkGPNI2WVv — Jeffrey J. Hall ???????????????? (@mrjeffu) May 5, 2023

另據日本NHK報導，日本總務省消防廳表示，珠洲市有一名65歲男子地震時不慎從梯子上跌落，救難人員趕到時已失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，

日本政府目前已排除海嘯發生可能。日本氣象廳地震後也未發布海嘯警報，但強調未來數天內要留意餘震可能，且餘震的強度可能達到「同規模」，同時注意降雨可能引發的土石流或土石坍方。