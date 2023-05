日本6.5地震「1男梯子跌落」身亡！3房倒塌21傷　居民驚：狂搖20秒

▲日本能登6.5地震,目前已1死21傷。(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

日本石川縣能登地區5日下午2點多發生規模6.5地震,造成至少3間建築物倒塌及21人受傷。日本總務省消防廳表示,其中一名石川縣珠洲市65歲男性傷者地震時從梯子上跌落,警消趕到時已失去生命跡象,送醫搶救後仍宣告不治。

▲地震造成3間建築物倒塌。(圖/路透社)

根據日本共同社報導,石川縣能登地區5日下午2點42分發生規模6.5地震,深度僅12公里,屬於極淺層地震,造成3間建築物倒塌、多地落石及鳥居傾倒事件發生,同時也造成21人受傷。

一位珠洲市居民形容,地震發生時,地面突然劇烈左右搖晃,大約持續15至20秒,周圍房舍有磚牆遭震壞,還有房子的玻璃窗被震掉,摔到地面上裂成碎片。另外也有人拍下地震發生時,家中物品瘋狂搖晃的恐怖場景。

Video: An NHK employee was visiting family in Ishikawa prefecture today when the magnitude 6.3 earthquake struck. pic.twitter.com/GkGPNI2WVv