護理師殺害「20名新冠確診者」　崩潰曝原因：不想再看他們受苦

▲荷蘭一名護理師坦承殺害20名新冠肺炎確診者。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

據世界衛生組織（WHO）統計，新冠肺炎爆發至今已奪走全球超過660萬人生命。而一名本該拯救性命的荷蘭護理師，卻坦承在疫情高峰期間至少殺害20位確診患者，理由是「不想再看到他們受苦」。

據《每日郵報》報導，30歲胸腔科護理師西奧多五世（Theodoor V）上月在一間精神科診所接受治療時，坦承自己在威廉明娜醫院（Wilhelmina Hospital）殺害20名新冠患者，由於事涉重大，診所經過內部討論後，決定打破保密義務通報此事。

檢察官指出，西奧多涉嫌於2020年3月至2022年5月期間，私自「對他認為處於絕症和痛苦的病人進行『療程』」，目前正與專家調閱醫療紀錄，確認死者人數是否與西奧多的陳述相符。威廉明娜醫院則在4月20日的聲明中證實，西奧多已被停職，院方會積極配合調查。

一名該醫院的職員代表透露，這消息像炸彈一樣引爆每個人情緒，「除了震驚，你可以看到他們流露出許多感受」，但與此同時，也能感覺到護理師們表現出「必須繼續走下去」的心情。另有律師引述受害家屬說法，指實際受害人數達到24人；西奧多目前被判在監獄拘留30天，並視情況延長。

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