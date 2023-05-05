快訊／前線沒彈藥！　瓦格納傭兵「5／10全面撤出巴赫姆特」

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）5日在聲明中指出，由於前線長期缺乏彈藥，「瓦格納集團將在5月10日離開巴赫姆特（Bakhmut）。」

普里格津在Telegram發出聲明，「我代表瓦格納戰士、代表瓦格納指揮部宣布，在2023年5月10日，我們有義務將巴赫姆特的陣地轉移給國防部的部隊，並將瓦格納士兵的遺體撤回後勤營地，以安撫我們的傷口。」

普里格津強調，「我要撤回瓦格納部隊，因為他們沒有彈藥，注定會毫無意義的死亡。」

Пригожин угрожает вывести «ЧВК Вагнера» из Бахмута 10 мая pic.twitter.com/hmGDINdmkJ — IanMatveev (@ian_matveev) May 5, 2023

巴赫穆特在戰爭前擁有7萬人口，是烏俄雙方強力爭奪的據點，而普里格津聲稱，瓦格納士兵控制了該市80％以上的地區。

普里格津穿著全套戰鬥裝備，在數十名士兵面前喊著，「由於缺乏彈藥，我們的損失每天都在倍數增加，在沒有彈藥的情況下，我的弟兄們不會在巴赫姆特遭受無謂和不合理的損失。」他也意有所指地說，「如果因為你的忌妒心，你不想讓俄羅斯人民取得奪下巴赫姆特的勝利，那就是你的問題。」

普里格津曾多次抱怨俄羅斯正規軍並未提供瓦格納攻烏所需的彈藥，也指責過俄國高官出賣瓦格納。4月底更出現一則未揭露拍攝日期的影片，普里格津在影片中說道，考量到瓦格納目前在烏克蘭前線的火砲彈藥整體需求，「如今我們即將面臨瓦格納集團的終結，瓦格納在很短的時間內將不復存在。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕針對此事進行回應，「我在媒體上看到了消息，但我不能說明，因為這涉及到特別軍事行動。」

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