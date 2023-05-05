日本能登地震上修至6.5！　氣象廳：未來1周恐有同規模地震

▲日本北陸地區發生規模6.5地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本石川縣能登地區5日下午發生地震，最大震度6強，至少造成3人受傷，其中1人命危，另有3棟建築物倒塌，2人分別受困其中。氣象廳稍早將該起地震的規模從6.3上修至6.5，而震源深度則從10公里修正為12公里。氣象廳同時也提醒，未來1周內仍可能發生相同規模的地震。

根據《共同社》報導，氣象廳最初指出，震央位於石川縣能登地區的地震規模為6.3，震源深度為10公里，不過稍早將地震規模上修至6.5，震源深度改為12公里。

根據《富士新聞網》報導，由於此次地震，氣象廳下午4時40分左右召開緊急記者會，地震資訊企劃官下山利浩表示，感受到明顯搖晃的地區房屋之中，倒塌或是土石坍方的危險性將提高，因此接下來最好密切注意地震與降雨，並小心自身安全。

下山也提到，在這次地震中出現劇烈搖晃的地區，在未來1周內仍有可能發生最大震度6強的大型地震，特別是近2、3日內有可能再度發生大型地震。

值得注意的是，石川縣5日起將開始降雨，6日下午更會出現傾盆大雨，並持續至7日，因此當地民眾最好多加注意，以防地震使土石鬆動，再加上大雨沖刷，進而導致土石坍方等意外。