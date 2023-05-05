南韓濟州島連日暴雨！漢拏山兩天猛灌913㎜　200航班停飛萬人困機場

▲南韓南部地區連續2天降下豪雨，濟州國際機場航班起降延遲、取消，導致萬名旅客受困機場。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近南韓連日來降下暴雨，其中南部地區大受影響，濟州島漢拏山2天以來累積降雨量達到9135mm，至目前為止濟州島降下440mm的雨量，導致昨（4）日、今（5）日濟州國際機場起降航班延誤，多達200個以上的航班停飛，許多欲返回工作崗位的民眾卡在機場動彈不得，欲前往濟州島畢業旅行的學生也只能卡在釜山。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓南部地方從3日起開始降下豪雨，尤其是濟州島成降雨重災區，至5日下午4時為止，漢拏山三角峰累積降雨量達913.5mm、濟州島西歸浦市杜鵑花田避難所760.5mm、漢拏山城板嶽662.5mm。

濟州地方氣象廳指出，受到南風強烈影響，濟州島南部今（5）晚至明（6）日清晨左右還會降下每小時30至50mm的強降雨，且伴隨著強風和打雷閃電；至於濟州島北部沿岸則呈現些許差異，將降下20至70mm，降雨不如南部強。

尤其是位處濟州島南部的西歸浦市（北部為濟州市）5日已降下368.4mm的雨量，4日則降下287.8mm的雨量，創下氣象觀測史以來5月的最高單日降雨量。

韓國空港公社濟州機場指出，原本5日將有473個國內線航班往返濟州國際機場（抵達238、起飛235），至於國際線則有15個航班（抵達7、起飛8）；不過受到天候因素影響，至5日下午3時共有209個航班停飛（抵達102、起飛107），35個航班延遲起降，約有1萬多名旅客受到影響。

濟州機場維持部分航班運作，5日上午11時18分大韓航空KE1174起飛前往金浦機場後，已經有26個國內線航班離開濟州、37個國內線航班抵達濟州。

另外，南風所造成的豪雨也連帶影響位處內陸的光州，光州地鐵機場站5日下午4時40分傳出淹水，光州都市鐵道公社決定列車「過站不停」。

至於南韓33所學校、共6000多名學生計畫前往濟州島畢業旅行，卻因為惡劣天候影響而受困機場。慶尚南道昌原市某高中2年學生原定從濟州島返校，但從濟州飛往釜山的航班停飛，只能在濟州島多留宿1天，然而5日濟州飛往釜山的航班還是發生狀況，最後學生們只好搭上飛往首爾金浦機場的航班，再搭乘客運返回昌原。