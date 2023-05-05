質詢被問中國是敵人還是朋友？　侯友宜：面對美中要不卑不亢

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢，遭民進黨團議員抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨團今（5）日在新北市議會進行總質詢，針對國家定位及治安問題詢問新北市長侯友宜，市議員鄭宇恩表示，「中國說兩岸交流的基礎是一中原則，這樣的交流你認同嗎？」侯友宜回應，兩岸交流都依照兩岸關係條例來交流。鄭再問，前總統馬英九在中國的談話，你認同嗎？侯回應，「很敬佩馬英九，這很不容易！」鄭問，「那你出國敢喊嗎？」侯說「我到哪裡都會說中華民國，大家也要共勉之」。黨團質詢結束，綠營群起上台舉牌抗議，批侯友宜市政擺爛。

鄭宇恩質詢時說，侯友宜5年前有氣魄請辭副市長參選市長，這次選總統會辭職嗎？侯回，「我會用我最大的力量為新北做事情」鄭表示，若侯友宜夾帶新北市的資源去選總統這樣她不能接受，且現在侯友宜忙黨務，她認為侯不專心市政。

市議員彭佳芸接著表示，侯友宜曾說治安是民眾的感受問題，但新北市民現在覺得治安好嗎？侯友宜表示，遇到槍擊案一定會不安，但是新北快速掌握嫌犯展現決心毅力，民眾就會回到安心。市議員廖宜琨再問，但是現在很多犯罪其實不是只有幫派，還透過國中小吸收，讓小孩子來犯罪，新北到底該怎麼做？

侯友宜說，新北市在整個犯罪預防也有透過青少年關懷中心、學校、少年隊輔導讓校園內、校園外了解幫派到底有沒有介入，並透過關心關懷進一步了解。黑幫犯罪一個都不放過，「他敢來我就敢抓」。

市議員張嘉玲表示，「市長的國家定位講得很清楚，但我們聽得很模糊」，侯曾說的「不做強國的旗子」強國到底是誰？侯回，「比我們強的國家很多，美國、中國都是強國」。張問，中國是敵人還是朋友？侯回，面對美、中我們要不卑不亢，要走出自己的路。張嘉玲接著問，馬英九說台灣、中國屬一個中國，你認同嗎？侯說，兩岸交流依兩岸關係條例，平等、尊嚴、友善的互動。張嘉玲再問國家定位問題，侯回，「難道你不認同我們的國家是中華民國嗎？」「難道我們不是中華民國嗎？」

鄭宇恩則再問，中國說兩岸交流的基礎是一中原則，這樣的交流你認同嗎？侯說，兩岸交流都依照兩岸關係條例來交流。鄭再問，馬英九在中國的談話，你認同嗎？侯回應，「很敬佩馬英九，這很不容易！」鄭問，「那你出國敢喊嗎？」，侯說「我到哪裡都會說中華民國，大家也要共勉之」。