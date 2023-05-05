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竹市YouBike破百站！升級2.0再增30站　新舊系統無痛借還車

▲竹市YouBike破百站　升級2.0再增30站！新舊系統無痛借還車。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市YouBike站點即將突破百站。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

YouBike突破百站里程碑！新竹市政府今(5)日舉行「新竹市YouBike突破百站」記者會，宣布YouBike2.0新設30站將於6月底前全數完成啟用，合計既有站點72站，全市YouBike站點總數將正式突破100站大關，提供市民以及觀光客更多元的交通選擇，實現交通暢行及永續宜居的施政藍圖。

市長高虹安表示，疫情趨緩後YouBike使用率逐步提升，今年1至4月累計超過43萬人次，總騎乘人數超過815萬人次，顯示YouBike已成為許多民眾生活中不可或缺的一部份。本次新設站點主要是深入住宅區、學校周邊、辦公場所並增加觀光區站點，以縮短站點間距離，同時增加學校站點，讓學生族群在使用公共自行車更為方便。

▲竹市YouBike破百站　升級2.0再增30站！新舊系統無痛借還車。（圖／新竹市府提供）

▲今年6月底前將完成新站30站YouBike2.0建置，原本共站的舊站點也將全面更新，屆時借還車無須再考慮新舊系統問題。

此外，目前市府團隊緊鑼密鼓籌備的大眾運輸月票專案，內容亦將納入YouBike，透過結合各種大眾運輸工具，提供市民們第一哩及最後一哩路服務。交通處長倪茂榮說，今年6月底前將完成新站30站YouBike2.0建置，原本共站的舊站點也將全面更新為YouBike2.0，屆時借還車無須再考慮新舊系統問題，6月底還會再投入400輛新車，方便民眾騎乘。

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