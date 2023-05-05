獨／阿湯哥、凱蒂佩芮都出現！查爾斯《國王加冕音樂會》　台灣也能看到

記者蕭采薇／綜合報導

英國國王查爾斯三世加冕典禮將於6日登場，這次任務在王室內部被稱為「金球行動」（Operation Golden Orb），為確保大典能完美無缺的進行，數千名陸、海、空軍士兵都已做好萬全準備。而《國王加冕音樂會》和《天生王者》紀錄片也將隨之播出，《ETtoday星光雲》獨家取得預告片段，先睹為快。

▲英國國王查爾斯三世加冕在即，BBC將推出紀錄片《天生王者》。（圖／BBC提供）

將在溫莎城堡舉辦的《國王加冕音樂會》由BBC Studios製作，由《唐頓莊園》休邦尼維爾（Hugh Bonneville）主持，並邀請了接招合唱團（Take That）、萊諾李奇（Lionel Richie）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、世界著名男高音安德烈波切利（Andrea Bocelli），以及中國鋼琴家朗朗等巨星演出。

▲凱蒂佩芮將在《國王加冕音樂會》演出。（圖／達志影像／美聯社）

此外還有「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）、英國知名演員瓊考琳絲（Dame Joan Collins）和冒險家貝爾（Bear Grylls）等人，也會在音樂會上視訊發表賀詞。另外還邀請74位全球頂尖的古典交響樂團演出。

▲湯姆克魯斯將以視訊發表賀詞。（圖／達志影像）

音樂會的燈光秀也是整場活動的重頭戲，以「點亮國家」（Lighting up the Nation）為主題，從愛丁堡到伊甸園（The Eden Project），所有英國各地的標誌性建築，將透過投影、雷射、無人機表演和燈光照明裝置等被點亮，象徵全英國上下齊心慶祝國王加冕。音樂會將在5月10日週三晚間21點25分，於BBC Lifestyle播出。

▲查爾斯三世加冕在即，BBC將推出紀錄片《天生王者》。（圖／BBC提供）

而隨著世上在位時間最長的王位繼承人查爾斯王儲加冕為王，BBC也將推出紀錄片《天生王者》。透過那些了解他、曾在他手下工作，和與他共事過的人，談論他作為威爾斯親王所達到的成就，以及他作為新君王能帶來什麼樣的新氣象。紀錄片將於5月6日21點30分首播。