AI真的會殺人？　蘋果共同創辦人：買輛特斯拉就知道了

▲蘋果共同創辦人認為，人工智慧需要監管，因為有人會拿來做壞事。（示意圖／達志影像）



實習記者林郁婷／綜合報導

特斯拉的自動駕駛技術爭議頻傳，如今更遭到蘋果共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）在CNN節目中狠虧，如果想知道AI出了什麼問題，甚至是如何殺人的，「那就買一輛特斯拉吧！」不過他也坦承任何科技都各有好壞，只要願意對壞的一面負責，並多做研究，就能避免往壞處發展。

根據《Mediaite》報導，沃茲尼亞克參加CNN的Podcast節目，談論人工智慧（AI）的應用和發展，其中他提到很佩服馬斯克讓人類轉向電動汽車，發展綠色能源，但也認為特斯拉的自動駕駛技術還不夠成熟，因此藉機虧了一下，「如果想研究AI出了什麼問題，甚至如何殺人，那就買一輛特斯拉吧！」把在場所有人逗得哈哈大笑。

沃茲尼亞克接著指出，他最在意的是科技有沒有被好好使用，「我相信任何強大的科技都有好的跟壞的影響，對壞的那面必須負起責任，多研究並做好準備」，他也痛恨科技被壞人利用，像是駭客竊取密碼或信箱出現一堆垃圾郵件等等，「人工智慧需要監管，因為有人會拿來做壞事。」

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