日本見附島被震到「土石崩落」影片曝光！　遊客拔腿狂奔

▲日本石川縣珠洲市見附島土石不斷崩塌，遊客尖叫狂逃。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本石川縣能登地區5日下午2時42分發生規模6.3地震，偵測到最大震度6強，而位在石川縣珠州市的一個無人島則因為地震導致土石崩落，從網友拍攝的影片可以看到，現場黃沙瀰漫，原本在島上觀光的遊客們，則是嚇得拔腿狂奔回本島，現場更是尖叫四起。消防當局指出，截至當地時間下午4時25分，已出現3名傷患，其中一人因從梯子上墜落，傷勢嚴重，送院前心肺功能停止。

見附島全長約150公尺、寬50公尺、標高30公尺，整個島都是由珠洲市當地特產珪藻土所構成，不但是珠洲的象徵之一，更是能登半島國定公園的名勝。而該處由於長年風化、颱風以及地震的破壞，島的形狀也在發生變化。2022年6月就曾經因為地震導致部分地區崩塌。

此次地震規模6.3，而地震發生當時，見附島現場也是黃沙瀰漫，部分地區疑似倒塌，當時正在島上觀光的遊客們則是嚇得連忙從岩石路跑回本島。

另一方面，日本政府隨即於首相官邸的危機管理中心設置了官邸對策室。受到地震影響，JR西日本也宣布，北陸新幹線長野站至金澤站之間的列車停駛。