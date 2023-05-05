知名金控新大樓「午餐不能帶便當」　吃飯還限時30mins！員工崩潰

▲知名金控總部。（圖／記者許凱彰攝）

記者許凱彰、陳依旻／台北報導

通膨嚴重，東西變貴、薪水不漲成了許多上班族遇到的問題，不少人為了省錢，從午餐下手。不過近期就有知名金控公司的員工抱怨，公司禁止攜帶加料手搖飲（椰果、珍珠、茶凍、燕麥等物）、自己的便當與食物入內，讓原本有自備午餐習慣的人相當傻眼，若參與公司新大樓B2的員工餐也僅有30分鐘的時間可以用餐，也引發熱議。

據了解，該知名金控公司在2021年落成、2022年正式啟用位於台北市松山區的新大樓，以環境友善、永續發展為理念打造，也致力於綠化與節能方面，目標是要在2045年實踐全資產組合淨零碳排。

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▲新大樓的飲食規定讓不少員工傻眼。（圖／記者許凱彰攝）

該金控公司發信公告，「為維護本大樓的整齊清潔，避免造成蚊蟲、螞蟻、蟑螂及老鼠滋生困擾，並讓同仁有舒適的辦公環境，亦同時停止在辦公室食用輕食便當。」

員工表示，不僅不讓人攜帶手搖飲與外食進到公司新大樓，甚至連「自帶便當」都被嚴格限制，若自帶便當或外食只能到公司外面進行食用。如果參加員工餐，雖然公司已有餐費的規劃，不用另外多付錢，但30分鐘的時間限制，分別是11:30、12:00、12:30、13:00、13:30，嚴格控管時間，換句話說，最後一批人要等待到13:30才能進行中午用餐。

▲公司則表示，有規劃區域提供給員工用餐。（圖／記者許凱彰攝）

午餐話題在知名論壇上曝光，提醒要進入公司的人注意，有人直言，「有人在巡邏，連自己帶東西吃都不行」、「吃東西被發現還會被警告」、「辦公室內不能吃有味道的東西（謝絕雞排與熟食），外套還不能掛椅背」。

金控公關針對問題表示，並沒有限制自帶便當，員工自帶便當的話，會有公共區域（用餐）。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪問到多位員工，紛紛說到公司確實有公告相關的規定；在被問到「公司是否有提供公共區域用餐」時，則回應，目前沒有聽到有這樣的區域規劃，如果有，可能是大樓前廣場區。

對此，台北市政府1999勞工諮詢則回應，就現階段的公告來說，沒有違反勞工基準法，不過如果因為攜帶便當或是外食，遭到公司懲處，而懲處內容觸及苛扣休假、薪資或職位調整等等，可以向勞工局進行諮詢與申訴，後續將派員做稽查與了解。