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鼻頭炸出巨痘消不掉「一驗竟是癌」　她拖1年嚇壞！差點整個割掉

▲▼痘痘,青春痘,長痘痘,粉刺,皮膚。（圖／CFP）

▲紐西蘭一名女子長痘痘消不掉，檢查後才發現是皮膚癌。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭52歲女子蜜雪兒（Michelle Davis）鼻尖長出一顆「痘痘」，長達數個月都沒有消退，還逐漸泛紫、疼痛不已，一擠就不斷流血。她拖延1年後終於就醫，竟被診斷出罹患皮膚癌，若再延遲治療，恐怕要切除整個鼻子。

2022年4月，蜜雪兒發現自己長了痘痘，但當時覺得沒什麼大不了，「我想過，『我52歲還長青春痘是怎麼回事？』但我一直告訴自己，它會消失的。」接下來幾個月，她都使用遮瑕膏掩飾，就連友人提醒不太對勁，還是堅稱沒事。

2023年1月，痘痘變得非常疼痛，感覺就像「皮膚下的火山」，一擠之後還不斷流血。蜜雪兒驚覺不對，卻仍在一個月後才看醫生，被告知罹患基底細胞癌（basal cell carcinoma）時震驚不已。

2023年4月，也就是發現痘痘大約一年後，蜜雪兒接受鼻瓣手術移除癌細胞，鼻頭被切破一個洞，留下鋸齒狀的縫合傷口，鼻孔大小也不一樣了，但她很慶幸自己是類似病例中，少數不用移除整個鼻子的那一位。

蜜雪兒手術傷口癒合良好，也每月持續追蹤避免復發。她坦言從小到大都不太注重防曬，但「現在它已經成為我日常肌膚護理的一部分。如果我繼續忽視它，它會變得更大，可能會到了他們無法切除的地步。說實話我以為那是顆痘痘，我以為皮膚癌會是一顆痣。」

皮膚癌是皮膚細胞病變為癌細胞後形成的癌症，主因為長期暴露陽光底下，遺傳、紫外線及免疫系統也可能引發，表現形式通常是不尋常的皮膚增生或變化，可粗略分為三種主要類型，包括基底細胞癌、鱗狀細胞癌及黑色素瘤，前兩者較溫和且容易透過手術切除，第三者更嚴重且可能擴散。根據皮膚癌基金會（Skin Cancer Foundation）數據，美國每年會診斷出360萬例基底細胞癌。

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