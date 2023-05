鼻頭炸出巨痘消不掉「一驗竟是癌」　她拖1年嚇壞！差點整個割掉

▲紐西蘭一名女子長痘痘消不掉,檢查後才發現是皮膚癌。(示意圖/CFP)

記者吳美依/綜合報導

紐西蘭52歲女子蜜雪兒(Michelle Davis)鼻尖長出一顆「痘痘」,長達數個月都沒有消退,還逐漸泛紫、疼痛不已,一擠就不斷流血。她拖延1年後終於就醫,竟被診斷出罹患皮膚癌,若再延遲治療,恐怕要切除整個鼻子。

2022年4月,蜜雪兒發現自己長了痘痘,但當時覺得沒什麼大不了,「我想過,『我52歲還長青春痘是怎麼回事?』但我一直告訴自己,它會消失的。」接下來幾個月,她都使用遮瑕膏掩飾,就連友人提醒不太對勁,還是堅稱沒事。

'My pal pointed out I had a pimple on my nose - but it turned out to be cancer'https://t.co/iJt04x8f9K pic.twitter.com/qmPy1eMBiS