13歲少女被騙到森林野餐　遭網紅好友「屠殺分屍」直播血腥畫面

▲13歲少女遭16歲朋友殺害，震驚當地社會。（圖／翻攝自俄羅斯媒體）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯近來發生駭人命案，一名16歲少年為了在網路上博取關注，與一名15歲少女誘騙13歲少女瓦希麗莎(Vasilisa Faizova)去野餐，卻在森林中把人殺害分屍，殘忍過程還在網路上直播，將屍體埋在淺墳中被捕。

事件上月30日發生在聖彼得堡市，少女瓦希麗莎被屠殺的畫面後來在網路上流傳，引發當局啟動調查，2日逮捕到16歲凶嫌伊利亞(Ilya T.)與15歲少女安菲薩(Anfisa)，2人以野餐為由誘騙瓦希麗莎到森林中，犯案後使用死者手機傳訊，向死者母親謊稱要離家出走，傳完訊息便把手機銷毀。

15歲女同夥被捕後聲稱，當初凶嫌告訴她要去拍一些「很酷的影片」，她事前完全不知道對方要殺人，不過命案發生後，她的確有協助一起處理屍體。16歲凶嫌則坦承殺人，是為了向網友證明「他很偉大，並且有能力做出可怕的事情」。

警方表示，身為網路主播的16歲凶嫌，後來把影片發布在Telegram上，公開告訴網友他剛剛殺了朋友瓦希麗莎，先用槌子攻擊受害者的頭，把人打傷後再勒死，後來也打電話把事件告訴正在度假的爸媽，爸媽聽聞後嚇壞，立即大義滅親報警，目前依謀殺罪拘留，案件正在調查中。