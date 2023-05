塞爾維亞2天2起大規模槍擊！男持槍「掃射村莊」後逃逸　至少8死

▲塞爾維亞警方封路搜索逃逸槍手。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

塞爾維亞3日發生校園槍擊案,年僅13歲的槍手殺死8名學童和1名保全後被捕。沒想到隔天晚上再度發生大規模槍擊,一名21歲男性槍手在村內開槍造成8人死亡、13人受傷後逃逸,目前已發布通緝令。

Mass shooting in the village of Dubona in Belgrade, Serbia.



Shooter is Uros Blazic



He shot and killed his sister, a cop and at least 8 others



He shot and killed his sister, a cop and at least 8 others