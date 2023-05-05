塞爾維亞2天2起大規模槍擊！男持槍「掃射村莊」後逃逸　至少8死

▲塞爾維亞警方封路搜索逃逸槍手。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

塞爾維亞3日發生校園槍擊案，年僅13歲的槍手殺死8名學童和1名保全後被捕。沒想到隔天晚上再度發生大規模槍擊，一名21歲男性槍手在村內開槍造成8人死亡、13人受傷後逃逸，目前已發布通緝令。

Mass shooting in the village of Dubona in Belgrade, Serbia.



Shooter is Uros Blazic



He shot and killed his sister, a cop and at least 8 others



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▲警方公布槍手烏魯斯（Uros B）照片。



根據CNN報導，塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）東南部的杜博納村（Dubona）4日晚間11時左右發生大規模槍案，當時槍手持自動武器朝人群開槍，目前已知造成8人死亡、13人受傷，而槍手則逃逸無蹤。

塞爾維亞內政部表示，槍手是年僅21歲的烏魯斯（Uros B），目前已對他發出通緝令，並封鎖他可能藏身的地區展開搜索。內政部也向媒體表示，他們將此事件視為國內恐怖主義行為，派出特種部隊因應。

▲校園槍案13歲槍手遭逮捕。（圖／路透）



就在此事件短短一天前，貝爾格勒市中心的一所小學也發生槍案，一名年僅13歲的槍手殺死8名學童和1名保全後被捕；貝爾格勒警察局長表示，少年提前一個月策劃這起事件，家中書桌上有一份詳細的「獵殺名單」，清楚列出準備進入的教室及想要對付的學生。

CNN指出，塞爾維亞的擁槍率是歐洲最高，在世界排名第五，但大規模槍擊事件在國內非常罕見。

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