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大陸 大陸焦點 特派現場

陸情侶峇里島「全裸慘死」　好友：兩人正在環遊世界

▲▼中國大陸一對情侶在峇里島慘死。（圖／翻攝自Bali Post、InterContinental Bali Resort ）

▲兩人慘死在飯店內。（圖／翻攝自Bali Post、InterContinental Bali Resort ）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一對男女日前在印尼峇里島一間飯店慘死，兩人被發現時都沒有穿著衣物，男方還全身是血。女性死者的朋友透露，兩人是情侶，感情很穩定，女方的性格溫和，「她們環遊世界很久了，這一站到了峇里島。」

根據《南方都市報》報導，女性死者的朋友透露，女方是江西人，姓程，男方姓李，兩人是情侶關係，在一起已經3年左右，感情很穩定。

該名朋友提到，網路上有傳言指兩人是互殺、情殺，她感到難以理解，因為女方的性格是很溫和的。

該名朋友還說，兩人是在讀大學時認識的，「他們住在江西南昌，女方之前在南昌唸書，後來去了新加坡留學，兩人這次出行目的是旅遊，環遊世界很久了，這一站到峇里島。」

該名朋友更透露，目前正在積極尋求印尼華人的幫忙，以更全面了解當地的相關消息。

女性死者的高中好友也提到，案件曝光之後，網路上有一些猜測兩人身份的留言，「有人造謠真的很生氣，他們倆是感情很好的情侶，希望一些網友別再造謠，這些不實的謠言對他們的家屬和朋友是二次傷害。」

女性死者的高中好友還說，兩人的感情很好，女方是江西九江人，男方是廣西桂林平樂人，兩人在一起有兩三年時間，女方剛大學畢業，男方在做生意，「女孩不僅漂亮性格也很好，平時會在朋友圈分享她和男友的旅行日常，是個很美好的女孩子。」

據兩名死者的另一位朋友介紹，他們的親屬已經趕赴峇里島。

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