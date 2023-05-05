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大馬女帶22條蛇成功闖關登機！　落地後才被印度海關發現

▲▼大馬女帶22條蛇成功闖關登機！　落地後才被印度海關發現。（圖／@cbic_india）

▲海關人員查獲22條蛇與1隻變色龍。（圖／@cbic_india）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名女子4月底搭機前往印度時，竟私自攜帶了22條蛇與1隻變色龍，並且只有用塑膠盒裝好就塞進行李箱內，然而從馬來西亞出境時卻沒有被發現。事實上，印度的動物走私問題氾濫，儘管當局1972年曾頒布了保護動植物的《野生動物保護法》，但仍然難擋有心人士走私販賣動物。

根據《商業內幕》報導，印度清奈國際機場海關人員4月28日檢查落地旅客行李時，在一名女乘客的行李中尋獲22條不同品種的蛇與1隻變色龍。從現場人員拍攝的影片中可以看到，不同大小的蛇被裝在塑膠盒內，有些甚至在地上與行李推車上爬行。

清奈機場尚未透露該名涉嫌走私的女乘客是否被捕，並且也不清楚該名乘客是如何躲過安檢，將大量的動物從馬來西亞的機場攜帶上機，並躲過重重難關。

聯合國環境署（UNEP）駐印度負責人巴加伊（Atul Bagai）2020年曾在一份報告中表示，印度是向其他國家走私珍稀動物的一大轉運中心。不僅如此，印度是全球十大使用飛機走私野生動物的國家之一。

印度1972年曾頒布了保護動植物的《野生動物保護法》，目前已經根據該法處理此走私案件。

 

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