大馬女帶22條蛇成功闖關登機！　落地後才被印度海關發現

▲海關人員查獲22條蛇與1隻變色龍。(圖/@cbic_india)



記者王佩翊/編譯

馬來西亞一名女子4月底搭機前往印度時,竟私自攜帶了22條蛇與1隻變色龍,並且只有用塑膠盒裝好就塞進行李箱內,然而從馬來西亞出境時卻沒有被發現。事實上,印度的動物走私問題氾濫,儘管當局1972年曾頒布了保護動植物的《野生動物保護法》,但仍然難擋有心人士走私販賣動物。

根據《商業內幕》報導,印度清奈國際機場海關人員4月28日檢查落地旅客行李時,在一名女乘客的行李中尋獲22條不同品種的蛇與1隻變色龍。從現場人員拍攝的影片中可以看到,不同大小的蛇被裝在塑膠盒內,有些甚至在地上與行李推車上爬行。

清奈機場尚未透露該名涉嫌走私的女乘客是否被捕,並且也不清楚該名乘客是如何躲過安檢,將大量的動物從馬來西亞的機場攜帶上機,並躲過重重難關。

聯合國環境署(UNEP)駐印度負責人巴加伊(Atul Bagai)2020年曾在一份報告中表示,印度是向其他國家走私珍稀動物的一大轉運中心。不僅如此,印度是全球十大使用飛機走私野生動物的國家之一。

印度1972年曾頒布了保護動植物的《野生動物保護法》,目前已經根據該法處理此走私案件。

