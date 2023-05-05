6歲男童躺床上打電動 　突然被「爆頭射殺」妹妹們在身旁目睹

▲男童打電動時，無端被射殺。（圖／翻攝自GoFundMe與Lynchburg Police）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州6歲男童坎貝爾(Kingston Cambell)在床上打電動時，突然遭從屋外射進來的子彈射中頭部，事發當時他的妹妹們就在身旁，警方趕到現場時發現坎貝爾已經身亡，正在追捕開槍者的下落。

事件1日晚間發生在維吉尼亞州林奇堡(Lynchburg)，監視器拍到，事件發生時一群青少年突然出現在坎貝爾家門前，一陣槍響聲後，快速離開現場。坎貝爾的母親聲明表示，兒子死於毫無意義的槍擊事件，事件發生時，他的妹妹們都在身旁，心靈創傷需要時間治癒。

繼父奧爾茲(Hugh Oulds)也傷心表示，他無法想像以後得過著沒有坎貝爾的生活，「每天晚上我睡覺時，都會想明天要做什麼，可是我再也聽不到他呼喚我的聲音了」。

男童的死亡已是當地今年發生的第三起槍擊命案，不幸事件讓社區民眾震驚又悲傷。當地反暴力組織Lynchburg Peacemakers主席杭特(Shawn Hunter)呼籲，暴力事件應該停止，「大家需要站出來，我們必須採取行動，才能阻止這種沒意義的暴力事件再度發生」。

