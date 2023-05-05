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大馬俊秀青年「男女通吃」！捐血遭驗出感染HIV　新加坡法院判坐牢

▲▼捐血,獻血。（示意圖／CFP）

▲年輕男子捐血後被驗出感染愛滋病毒，遭新加坡法院起訴。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

一名年輕俊秀的馬來西亞籍男子可以「男女通吃」，在和女友發生性關係的半年後，又與另一名男子發生性行為。然而，該名男子在新加坡捐血時，卻對自身的身體健康狀況知情不報，明知道不符合標準，卻又向醫院隱匿危險性行為之情事，最後被驗出感染愛滋病毒，法院判處其3個月徒刑。

根據《海峽時報》（The Straits Times）、《中國報》，現年27歲的馬來西亞男子長期在新加坡定居、工作，他2020年2月曾和當時的女友發生過性關係，豈料該年8月他卻又另一名男子發生性行為，而在經過2個月後，男子2020年10月8日前往捐血。

男子在醫院捐血前，院方要求他填寫健康評估問卷，然而他不僅刻意隱瞞曾和超過一名性伴侶發生性關係，還隱瞞和男性發生過同性性行為，而新加坡衛生科學局醫療人員提醒，若捐血前隱瞞任何健康狀況，恐將面臨被起訴的處境，但該名男子依舊選擇回答「沒有」。

醫療人員也提醒他，若最後覺得自己的血液不應該被捐出去使用時，可以主動致電24小時熱線通知當局。

醫院針對該名男子的血液進行檢測，發現他感染了人類免疫缺乏病毒（HIV），也就是俗稱的愛滋病毒。醫院隔月約談該名男子，男子才坦承曾和已經分手的前女友發生關係，之後又與另名男子有性行為。隨後，醫院傳染病中心的職員通報新加坡衛生部，以違反傳染病法令控訴該名男子，男子於2021年被起訴。

本月3日，男子向新加坡國家法院認罪，衛生部主控官認為，基於被告的行為恐有損民眾對於捐血活動的信心，為了起到嚇阻作用，他向法官求處被告3個月徒刑、1萬元新幣（約新台幣23萬元）罰款。

男子的辯護律師泰伊（Victoria Tay）透露，其實被告先前曾在食品和飲料業工作，無奈在失業後因為外國人的身份、以及感染性傳染病，導致始終無法順利找到工作，過去2年來靠吃老本過生活，因此懇請法官不要判處罰款。

法官最後認為，由於該名男子在案發後積極合作、坦承交代，因此僅判處其3個月2周的刑期，從3日起開始服刑。

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