好不容易存錢買房　女在「牆壁發現蛇窩」10多條巨蛇亂爬崩潰

▲女在新家發現巨蛇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州42歲女子霍爾(Amber Hall)好不容易存錢買下首棟房子，沒想到她把行李搬到車庫時，察覺寵物犬有異狀，好奇想看看寵物犬發現什麼時，竟然找到蛇窩，一堆巨蛇在牆上四處遊移的畫面把她嚇壞。

身為二寶媽的霍爾，近來買下一間有4房和2間浴室的房子，原以為買到自己夢想中的房子，沒想到牆壁裡竟然藏著蛇窩，她表示，「我在搬行李時，小狗似乎發現了什麼東西，我過去看看牠在看什麼，本來以為可能是蜘蛛之類的東西，結果看到蛇爬來爬去」。

Homebuyer finds her new house infested with huge snakes slithering in the walls https://t.co/tmzTHiVOmL pic.twitter.com/cVP4mW9gFC — New York Post (@nypost) May 4, 2023

從現場圖片中可看到，白牆上有2個大洞，裡面爬出大量的蛇。霍爾表示，她在新家約2周期間至少發現10幾條蛇，「蛇大到嚇死人，有人和我說這些蛇可能是束帶蛇(Garter Snake)，但他們也說沒看過這麼大條的」。

霍爾傷心表示，她從成年以來一直在存錢買房，如今終於買了人生第一棟房子，現在卻完全不敢住，即使找了捕蛇專家幫忙，在房子時仍然十分害怕，「我都不太敢打開櫃子，因為我怕有蛇會鑽出來，躺在床上如果感覺有東西碰到腳，也會立刻彈起來」，當初若知道這間房子有蛇窩，她絕對不會購買。