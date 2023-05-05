　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

好不容易存錢買房　女在「牆壁發現蛇窩」10多條巨蛇亂爬崩潰

▲▼Eastern Trinket Snake,毒蛇。（圖／達志影像／示意圖）

▲女在新家發現巨蛇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州42歲女子霍爾(Amber Hall)好不容易存錢買下首棟房子，沒想到她把行李搬到車庫時，察覺寵物犬有異狀，好奇想看看寵物犬發現什麼時，竟然找到蛇窩，一堆巨蛇在牆上四處遊移的畫面把她嚇壞。

身為二寶媽的霍爾，近來買下一間有4房和2間浴室的房子，原以為買到自己夢想中的房子，沒想到牆壁裡竟然藏著蛇窩，她表示，「我在搬行李時，小狗似乎發現了什麼東西，我過去看看牠在看什麼，本來以為可能是蜘蛛之類的東西，結果看到蛇爬來爬去」。

從現場圖片中可看到，白牆上有2個大洞，裡面爬出大量的蛇。霍爾表示，她在新家約2周期間至少發現10幾條蛇，「蛇大到嚇死人，有人和我說這些蛇可能是束帶蛇(Garter Snake)，但他們也說沒看過這麼大條的」。

霍爾傷心表示，她從成年以來一直在存錢買房，如今終於買了人生第一棟房子，現在卻完全不敢住，即使找了捕蛇專家幫忙，在房子時仍然十分害怕，「我都不太敢打開櫃子，因為我怕有蛇會鑽出來，躺在床上如果感覺有東西碰到腳，也會立刻彈起來」，當初若知道這間房子有蛇窩，她絕對不會購買。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／日本規模6.3地震！　金澤感受「劇烈搖晃」
大逆轉！館長宣布「對Toyz全部撤告」　連員工也傻眼了
im.B詐25億高人指點一招閃過金管會　急扣13筆不動產
超商男遭虐丟13樓亡？　高大成曝3可能
只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉
LIVE／總鋪師3億豪華婚宴！　呂捷結婚辦桌絕不擺這道菜
16歲少年睡超商！　「手機被爸媽沒收」怒離家
首例女行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬　海削3.3億
虐殺店員28歲女魔頭交保　母怒喊：一命賠一命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

6歲男童躺床上打電動 　突然被「爆頭射殺」妹妹們在身旁目睹

用夢中數字買彩券中獎　女刷銀行帳戶「突然多2千萬元」嚇壞

發現母子亂倫相戀　男「苦求老婆回家被拒」火大砍死22歲兒

辣媽遭男友抹糞狂虐6hrs 　機警對小黃司機「說5個字」成功逃家暴

酒駕一口氣撞死2人 　24歲女大生剛殺完人「詭異邪笑」畫面瘋傳

救人變殺人！海軍陸戰隊男出手制伏地鐵怪男　太猛把人勒斃車廂上

快訊／日本北陸規模6.3地震！　金澤感受「劇烈搖晃」

相差26歲！17歲少年瘋狂愛上離婚女師　苦戀5年終於娶回家

義大利不續簽一帶一路　學者分析：考量台灣與美國

患者連續狂咳2個月　醫檢查發現「體內全是寄生蟲卵」驚悚照曝光

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

快訊／日本北陸規模6.3地震！　金澤感受「劇烈搖晃」

相差26歲！17歲少年瘋狂愛上離婚女師　苦戀5年終於娶回家

義大利不續簽一帶一路　學者分析：考量台灣與美國

患者連續狂咳2個月　醫檢查發現「體內全是寄生蟲卵」驚悚照曝光

塞爾維亞2天2起大規模槍擊！男持槍「掃射村莊」後逃逸　至少8死

好不容易存錢買房　女在「牆壁發現蛇窩」10多條巨蛇亂爬崩潰

大馬俊秀青年「男女通吃」！捐血遭驗出感染HIV　新加坡法院判坐牢

連環毒殺14人！泰蛇蠍女用「氰化物」劫財奪命　警察前夫投案了

大馬女帶22條蛇成功闖關登機！　落地後才被印度海關發現

國會議員傳遭脅迫　加拿大外交部：不排除驅逐中國外交官

皮膚癢狂抓數年！他抓出一身嚇人「癩蛤蟆皮」　醫揪關鍵病因

熱炸！11縣市亮高溫燈號　「飆38度↑極端高溫」

快訊／日本北陸規模6.3地震！　金澤感受「劇烈搖晃」

NVIDIA創辦人黃仁勳到台大畢典致詞！網求直播：可再畢業一次嗎？

唱紅《今天不回家》　77歲東南亞歌后姚蘇蓉消失30年...近照終於曝光

嫌嬉鬧太吵！女住戶失控...辣椒水狂噴5童「害眼嘴灼傷」　下場曝

超商店員遭虐後墜樓！初步相驗結果　「全身骨折、臟器摔碎」慘死

王鴻薇爆「家族化」爭議　合庫3聲明拆彈、AMC案7人離職

6韓星「兒童節捐款」！　IU、李鍾碩各捐出1億韓幣

蔣萬安與自民黨青年局訪團玩自拍　盼「很快在日本跟好友見面」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

17歲患者墜樓遭8醫院互踢皮球　死在救護車

澳交換生老鼠藥中毒案　台警已介入調查

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

美情報總監：台積電若因「中共犯台」停產　全球一年損失30兆

俄軍空襲敖得薩　無人機寫為了克宮

美奧運金牌女將驟逝　享年32歲

區域銀行類股重挫　美股收黑286點

美參院跨黨派法案出爐　授權美台洽簽租稅協定

基輔又傳爆炸聲響　克里米亞再遭無人機攻擊

海金剛飯店遭北韓拆除　連骨架都不剩

俄軍派「24架無人機」空襲烏克蘭

日首相官邸驚傳警開槍尋短　送醫不治

槍擊後連捅數十刀！黑幫老大命喪馬尼拉

更多熱門

相關新聞

6歲男童床上打電動　突然被爆頭射殺

6歲男童床上打電動　突然被爆頭射殺

美國維吉尼亞州6歲男童坎貝爾(Kingston Cambell)在床上打電動時，突然遭從屋外射進來的子彈射中頭部，事發當時他的妹妹們就在身旁，警方趕到現場時發現坎貝爾已經身亡，正在追捕開槍者的下落。

議員傳遭脅迫　加拿大不排除驅逐中國外交官

議員傳遭脅迫　加拿大不排除驅逐中國外交官

美前國安顧問警告：陸可能「2年內犯台」

美前國安顧問警告：陸可能「2年內犯台」

即／克宮指控：美國是無人機攻擊幕後黑手

即／克宮指控：美國是無人機攻擊幕後黑手

新北單價40萬以下交易萎縮　市民買小宅比例翻倍增

新北單價40萬以下交易萎縮　市民買小宅比例翻倍增

關鍵字：

買房蛇窩Amber Hall科羅拉多州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

前NBA球員突傳死訊！享年56歲

王思佳被爆拿假包！網比對真品指致命疑點

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面