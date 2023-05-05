川普狂粉「驕傲男孩」涉國會暴動　4成員被判共謀叛亂罪

▲美國極右翼組織「驕傲男孩」涉嫌謀劃國會暴動案，4日被判共謀叛亂罪。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國極右翼「驕傲男孩」（Proud Boys）中4名成員，涉嫌謀劃2020年1月6日國會暴動案，帶領抗議民眾襲擊國會大廈。4日被陪審團以共謀叛亂罪定罪，最高可判處20年監禁。

BBC報導，歷經3個多月的審理，驕傲男孩前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）和3名成員共謀叛亂罪成立，另一名成員佩佐拉（Dominic Pezzola）則在這項指控中獲判無罪。5名被告其他罪名還包括妨礙國會程序、妨礙執法、破壞政府財產等罪。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，1月6日暴動案後，我曾誓言司法部將盡其所能對相關人士究責。這場令人髮指的暴動，試圖破壞我們民主的基石，亦即政府和平移交權力的過程。今天的判決表明，司法部永遠不會停止捍衛美國人民享有的民主。

▲「驕傲男孩」39歲主席恩里克‧塔里奧（Enrique Tarrio）。（圖／路透）



檢察官提供大量社交媒體貼文、影片、訊息，證明該組織謀劃推動暴動事件，以阻止國會認證拜登當選的事實。證據顯示，驕傲男孩自認為是「川普的軍隊」，當川普2020年12月19日在推特寫下貼文「首府華盛頓將在1月6日舉行大型抗議活動。到場吧，將會聲勢浩大！」，這激勵驕傲男孩與其他極端組織部分成員，他們把這則推文視為戰鬥號令。

據檢察官稱，1月6日當天，多名被告沒有參加川普的演講，而是前往國會大廈。他們站在國會大廈廣場抗議民眾的最前線，佩佐拉使用偷來的警察防暴盾牌打破窗戶，讓騷亂者藉此進入。

根據美國法律，共謀叛亂是一項很少使用的法條，其定義為使用武力阻止、阻礙或延遲任何法律執行，這是自1995年以來首次起訴成功。