　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普狂粉「驕傲男孩」涉國會暴動　4成員被判共謀叛亂罪

▲▼美國極右翼組織「驕傲男孩」涉嫌謀劃國會暴動案，4日被判共謀叛亂罪。（圖／路透）

▲美國極右翼組織「驕傲男孩」涉嫌謀劃國會暴動案，4日被判共謀叛亂罪。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國極右翼「驕傲男孩」（Proud Boys）中4名成員涉嫌謀劃2020年1月6日國會暴動案，帶領抗議民眾襲擊國會大廈。4日被陪審團以共謀叛亂罪定罪，最高可判處20年監禁。

BBC報導，歷經3個多月的審理，驕傲男孩前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）和3名成員共謀叛亂罪成立，另一名成員佩佐拉（Dominic Pezzola）則在這項指控中獲判無罪。5名被告其他罪名還包括妨礙國會程序、妨礙執法、破壞政府財產等罪。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，1月6日暴動案後，我曾誓言司法部將盡其所能對相關人士究責。這場令人髮指的暴動，試圖破壞我們民主的基石，亦即政府和平移交權力的過程。今天的判決表明，司法部永遠不會停止捍衛美國人民享有的民主。

▲▼「驕傲男孩」36歲主席恩里克‧塔里奧（Enrique Tarrio）。（圖／路透）

▲「驕傲男孩」39歲主席恩里克‧塔里奧（Enrique Tarrio）。（圖／路透）

檢察官提供大量社交媒體貼文、影片、訊息，證明該組織謀劃推動暴動事件，以阻止國會認證拜登當選的事實。證據顯示，驕傲男孩自認為是「川普的軍隊」，當川普2020年12月19日在推特寫下貼文「首府華盛頓將在1月6日舉行大型抗議活動。到場吧，將會聲勢浩大！」，這激勵驕傲男孩與其他極端組織部分成員，他們把這則推文視為戰鬥號令。

據檢察官稱，1月6日當天，多名被告沒有參加川普的演講，而是前往國會大廈。他們站在國會大廈廣場抗議民眾的最前線，佩佐拉使用偷來的警察防暴盾牌打破窗戶，讓騷亂者藉此進入。

根據美國法律，共謀叛亂是一項很少使用的法條，其定義為使用武力阻止、阻礙或延遲任何法律執行，這是自1995年以來首次起訴成功。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天返家
櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟1000元落跑
國際會議打起來！　兩國代表狂揍扭打
國道緩撞車又挨撞！　白車「盲駕」直衝車頭爛毀
超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓
快訊／郭台銘宣布辦4場大型造勢！　北中南都有
快訊／新北20多歲男22F社區墜下　頭部重創、全身骨折亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾經流落街頭！女隨手買彩券「刮中1億元大獎」　街友變億萬富翁

俄烏爆肢體衝突！俄羅斯代表「搶烏克蘭國旗」被追打　現場畫面曝

菲律賓總統：若台海緊張升級　美「不會要求菲派兵」

13歲少女被騙到森林野餐　遭網紅好友「屠殺分屍」直播血腥畫面

日本能登6.3地震「1人命危」！3房屋倒塌　救援畫面曝

英王查爾斯加冕！王室推出「黃金馬車」載送　睽違70年再見壓箱寶

誰能卡位白金漢宮陽台？　英王加冕外媒最關注「這人」是否現身

巴基斯坦高中「8名老師」遭槍殺！　警方曝受害共通點

日本見附島被震到「土石崩落」影片曝光！　遊客拔腿狂奔

川普狂粉「驕傲男孩」涉國會暴動　4成員被判共謀叛亂罪

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

曾經流落街頭！女隨手買彩券「刮中1億元大獎」　街友變億萬富翁

俄烏爆肢體衝突！俄羅斯代表「搶烏克蘭國旗」被追打　現場畫面曝

菲律賓總統：若台海緊張升級　美「不會要求菲派兵」

13歲少女被騙到森林野餐　遭網紅好友「屠殺分屍」直播血腥畫面

日本能登6.3地震「1人命危」！3房屋倒塌　救援畫面曝

英王查爾斯加冕！王室推出「黃金馬車」載送　睽違70年再見壓箱寶

誰能卡位白金漢宮陽台？　英王加冕外媒最關注「這人」是否現身

巴基斯坦高中「8名老師」遭槍殺！　警方曝受害共通點

日本見附島被震到「土石崩落」影片曝光！　遊客拔腿狂奔

川普狂粉「驕傲男孩」涉國會暴動　4成員被判共謀叛亂罪

能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要

「企業誠信暨圖利與便民論壇」　嘉義保護綠能發展凝聚反貪共識　

陸女coser拍到一半被警帶走！宅男們一路跟到派出所外

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

叭噗叭噗！宜蘭蘇澳古早味叭噗冰店、3球只要50元銅板價超實惠

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

整理花圃見「米白發泡劑」附著薄荷葉　他揭真實身分急勸：快移除

阿滴「手肘腫成包子」以為蜂窩性組織炎！緊急就醫傻眼：完全沒想到

射氣球一局150元！他問「怎麼不會倒」　內行曝原因：老闆不怕你贏

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

日本見附島震到「土石崩落」！遊客拔腿狂奔

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

日本6.3地震「1人命危」！房屋倒塌救援畫面曝

17歲患者墜樓遭8醫院互踢皮球　死在救護車

即／日本北陸規模6.3地震！　金澤劇烈搖晃

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

澳交換生老鼠藥中毒案　台警已介入調查

女存錢買房　牆壁爬出10多條巨蛇崩潰

美情報總監：台積電若因「中共犯台」停產　全球一年損失30兆

俄軍空襲敖得薩　無人機寫為了克宮

美奧運金牌女將驟逝　享年32歲

俄烏代表會議現場搶國旗　扭打畫面曝

槍擊後連捅數十刀！黑幫老大命喪馬尼拉

區域銀行類股重挫　美股收黑286點

更多熱門

相關新聞

女存錢買房　牆壁爬出10多條巨蛇崩潰

女存錢買房　牆壁爬出10多條巨蛇崩潰

美國科羅拉多州42歲女子霍爾(Amber Hall)好不容易存錢買下首棟房子，沒想到她把行李搬到車庫時，察覺寵物犬有異狀，好奇想看看寵物犬發現什麼時，竟然找到蛇窩，一堆巨蛇在牆上四處遊移的畫面把她嚇壞。

6歲男童床上打電動　突然被爆頭射殺

6歲男童床上打電動　突然被爆頭射殺

議員傳遭脅迫　加拿大不排除驅逐中國外交官

議員傳遭脅迫　加拿大不排除驅逐中國外交官

美前國安顧問警告：陸可能「2年內犯台」

美前國安顧問警告：陸可能「2年內犯台」

即／克宮指控：美國是無人機攻擊幕後黑手

即／克宮指控：美國是無人機攻擊幕後黑手

關鍵字：

北美要聞國會暴動案川普驕傲男孩

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面