夫妻吵架不慎踢死女嬰　冷血丟絞肉機碎屍分裝13袋！警目睹慘狀難以忍受

▲俄羅斯一對夫妻吵架時不慎把8個月大的女嬰踢死，2人事後冷血將她分屍再絞碎。（示意圖，Pakutaso）



圖文／鏡週刊

近日一對年輕夫妻發生駭人聽聞的倫常悲劇命案而被捕判刑。他們在家中激烈吵架時，意外地踢死8個月大的女兒；令人震驚的是，他們為了掩蓋罪行，竟把女嬰屍體丟進電動絞肉機絞成碎肉，而非報警或是叫救護車。

綜合外媒報導，俄羅斯23歲的醫科大學生塔西亞（Anastasia Maiboroda）和33歲在蜜蜂公司任職經理的丈夫雅科夫（Yakov Maiboroda）在羅斯托夫州的家中吵架時，不慎踢中女嬰致死。事後，他們為了隱瞞罪行，利用刀和電動絞肉機將女嬰分屍後絞碎，並分裝到13個塑膠袋裡。

這對夫妻犯案後主動向當地警方報案，指稱自己的女兒被不明人士綁架，希望警方能協助尋回女嬰。但當警方到他們所住的公寓調查時，發現了血跡和嬰兒的碎肉組織，隨即將兩人逮捕，指控他們犯有隱瞞和謀殺罪。

調查期間，當局在絞肉機的零件上發現了血跡，還搜出了染血的刀具和13個裝滿女嬰碎屍的塑膠袋。據悉，場面殘忍到甚至連身經百戰的警官都難以承受。

鄰居透露，這對夫妻不久前才搬到這一區域，之後就經常聽聞爭吵和嬰兒哭鬧。「案發當天，感覺丈夫比平時更暴力，然而爭吵聲與嬰兒哭聲突然在一瞬間完全停止。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

旅客入住網紅民宿竟跟屍體睡「上下舖」 網發負評反遭員工出征抹黑

揭穿男友「跟團免費割包皮」內幕 她怒嗆交到損友反遭施暴

跟風TikTok挑戰慘遭毀容！ 16歲足球小將引發爆炸「全身76％燒傷」