連環毒殺14人！泰蛇蠍女用「氰化物」劫財奪命　警察前夫投案了

▲莎拉拉涉嫌利用氰化物毒殺至少14人。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

泰國發生震驚國際的連續殺人案，婦女莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）涉嫌使用氰化物毒殺至少14人，受害者包括朋友、前男友及員警，落網至今矢口否認犯行。不過，她的前夫、前叻武里府高階警官維通（Vitoon Rangsiwuthaporn）已於3日前往警局投案。

BBC及衛報等外媒報導，莎拉拉4月25日因涉嫌一系列毒殺案在曼谷被捕，其住處搜出多個氰化物空罐，被起訴14項謀殺罪名及1項殺人未遂罪。與此同時，維通面臨詐欺、收受贓物及偽造文書等指控，他承認上述罪名，但否認知情或涉入毒殺案。

Thai serial killer case: Ex-husband arrested in poisoning deaths https://t.co/XgVkvtonQ4 — BBC News India (@BBCIndia) May 4, 2023

莎拉拉與前夫育有2子，目前還懷有4個月身孕，雖然離婚卻仍同住在警察宿舍。根據鄰居說法，除了有錢警察與其眷屬之外，她幾乎不與別人互動。

泰國警察署副署長蘇拉契（Surachate Hakparn）3日在記者會上表示，莎拉拉的犯罪動機與錢財有關，她會刻意跟有錢人交朋友，邀請對方吃飯或出遊，卻在食物飲料加入氰化物，甚至誆稱氰化物藥丸是有益健康的草藥，誘騙受害者吃下肚，「她向很多認識的人要錢，因為她有很多信用卡債…如果他們想把錢要回來，她就開始殺害他們。」

警方指出，目前已知第一起謀殺案發生在2020年，受害者年齡介於33至45歲之間，但他們相信還有更多受害者，呼籲對親友驟逝抱持懷疑的民眾挺身而出。當局仍在蒐集更多相關案件證據，調查範圍擴及5個省府地區，重點鎖定莎拉拉前夫及經營藥局的妹妹。

4月14日，受害者西里蓬（Siriporn Khanwong）與莎拉拉相約參加佛教放生儀式，卻在河邊突然倒下死亡，手機、金錢、珠寶與名牌包包都不見，莎拉拉卻直接離開現場。法醫相驗後在死者體內檢測出氰化物。

西里蓬案引發泰國媒體廣泛關注，越來越多人表示自己的親友在與莎拉拉見面後猝死。此後，一名女子與莎拉拉共進午餐，服用對方提供的「咳嗽藥」之後暈眩嘔吐，幸好送醫撿回一命。她一共借給莎拉拉250萬泰銖（約新台幣22.7萬元），被認為是目前唯一倖存的受害者。