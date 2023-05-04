開房間太貴！歌舞伎町「公廁」淪賣春天堂　每次5000日圓

▲日本知名「紅燈區」歌舞伎町有許多風俗業聚集。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本知名「紅燈區」歌舞伎町有許多風俗業聚集，而近來當地買春行為越來越猖獗，甚至有許多賣淫少女和買春客嫌「旅館太貴」，所以選擇直接在公共廁所裡交易，且地點還是當地剛開幕的百貨大樓，也讓當地治安再亮起紅燈。



根據日媒FRIDAY DIGITAL報導，近來傳出有未成年少女和買春客，因為花錢去旅館辦事太麻煩也太貴，所以選擇在歌舞伎町新開幕的「東急歌舞伎町TOWER」從事性交易；這棟新落成的大樓為了實行性別平權，特別設立的幾間「性別友善」廁所，男女皆可使用，沒想到卻被拿來從事非法行為。

據了解，這棟大樓二樓的廁所開放給公眾使用，賣春少女會直接和客人在這裡從事性交易，每次的費用約在5000日圓（約台幣1160元）左右。大樓保全表示，他們只有一人會在這邊看守，且不可能盤查每一位進出的客人，但廁所內設有警報裝置，只要使用太久警鈴就會響，所以他認為不太可能在裡面從事性交易。

不過大樓內的其他店家則認為，這確實有可能發生。報導指出．現在許多買春行為都是直接在網路上講好價錢後，到約定地點進行交易，且為了加快效率多接客，在免錢的地方進行「簡單快速」的性交易，也是公廁變成賣春溫床的原因之一。