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烏克蘭曝光「海馬斯」攻擊力影片　反諷俄軍撒謊

▲▼烏克蘭國防部3日在推特發布M142「海馬斯」多管火箭系統射擊影片。（圖／翻攝自Twitter／@DefenceU）

▲烏克蘭國防部3日在推特發布「海馬斯」多管火箭系統射擊影片，疑似嘲諷俄羅斯。（圖／翻攝自Twitter／@DefenceU）

實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭國防部3日在推特發布M142「海馬斯」多管火箭系統射擊影片，畫面瞬間佈滿濃煙並飛出碎片，顯示海馬斯極強的爆發性攻擊力。影片亦提及，這些武器目前都被良好保存在地下掩體中，似是在嘲笑俄羅斯過去一再聲稱，已摧毀烏軍多套海馬斯系統。

在烏克蘭國防部的推文中，影片以海馬斯巨大的爆炸聲開頭，接著名為「海馬斯隊長」（Captain HIMARS）的官兵走進蘇聯時期的地下掩體中，展示保存良好的火箭系統。他指稱，（俄羅斯政府）一直在撒謊，說我們已經沒有海馬斯系統了。但看看這個儲存環境，自開戰以來，沒有一套海馬斯系統被摧毀。

據悉，海馬斯火箭系統過去多次幫助烏克蘭反擊俄軍，是去年9月赫爾松（Kherson）逆風翻盤的功臣之一。自那時起，俄羅斯國防部多次聲稱，俄軍摧毀數十套海馬斯，這個說法經常被網友笑說，「烏克蘭根本沒那麼多海馬斯系統」。

烏克蘭近日頻頻傳出將發動反攻的消息，烏東最前線的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）3日也指出，烏軍已經開始在巴赫姆特（Bakhmut）展開攻勢。烏克蘭國防部選在同日釋出海馬斯攻擊影片，不禁讓人懷疑是否在向俄羅斯宣戰

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