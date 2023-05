烏克蘭曝光「海馬斯」攻擊力影片　反諷俄軍撒謊

▲烏克蘭國防部3日在推特發布「海馬斯」多管火箭系統射擊影片,疑似嘲諷俄羅斯。(圖/翻攝自Twitter/@DefenceU)



實習記者任庭儀/編譯

烏克蘭國防部3日在推特發布M142「海馬斯」多管火箭系統射擊影片,畫面瞬間佈滿濃煙並飛出碎片,顯示海馬斯極強的爆發性攻擊力。影片亦提及,這些武器目前都被良好保存在地下掩體中,似是在嘲笑俄羅斯過去一再聲稱,已摧毀烏軍多套海馬斯系統。

A friendly reminder from Captain HIMARS...

To whom it may concern.



P.S. There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d