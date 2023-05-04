WHO將討論解除「PHEIC」　有望降低新冠警戒

▲世界衛生組織將於4日舉行會議，討論是否解除新冠最高等級公衛警報。（圖／路透社）



實習記者任庭儀／編譯

近期少數國家已結束國內新冠緊急狀態，世界衛生組織（WHO）也將於4日舉行會議，討論是否解除新冠最高等級公衛警報，也就是「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。消息人士指出，因病毒的不可預測性，現階段難以做出決定。

路透報導，WHO自2020年1月31日首次發布COVID-19全球最高級別警戒，此後一直維持這個狀態至今。美國、日本等國已於近期解除緊急狀態，外界認為，是時候將COVID-19視為持續性威脅並與之共存，就像愛滋病毒（HIV）或結核病（tuberculosis）一樣。

然而WHO專家尚未就決策方式達成共識，團隊成員之一荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）指出，「緊急狀態是有可能結束，但更重要的是讓大眾知道COVID-19仍是一項複雜的公衛挑戰。」

消息人士透露，解除新冠PHEIC狀態可能影響全球防疫投資與合作，且病毒的不可預測性使現階段難以做出決定。

南非傳染病專家卡林（Salim Abdool Karim）認為，「我們雖尚未擺脫疫情，但已進入不同的階段，如果解除緊急狀態，各國政府仍應保持檢測、疫苗接種和治療計畫。」

WHO於3月17日首度鬆口，新冠肺炎PHEIC狀態有望於今年結束，委員會將考慮PHEIC的具體決定因素，即新冠疫情是否仍「嚴重、突然、不尋常或無法預期」。