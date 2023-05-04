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邪教洗腦「餓死能見上帝」破百死　信徒照樣死忠喊：政治迫害

邪教洗腦「餓死能見上帝」　釀百死過半是兒童！信徒照樣死忠喊：政治迫害

▲「佳音國際教會」教主瑪肯西洗腦信徒，若餓死就能見到耶穌，目前已知有109人死亡。（圖／翻攝YouTube）

圖文／鏡週刊

肯亞東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）日前挖出大量遺體，據悉為邪教「佳音國際教會」（Good News International Church）教主瑪肯西（Paul Mackenzie）洗腦信徒，若餓死就能見到耶穌，目前已知有109人死亡，超過半數為兒童，法醫近期著手進行驗屍工作，發現部分受害者遭到謀殺。

《法新社》報導，從沙卡赫拉森林挖出來的百具遺體，超過半數都是兒童，肯亞首席政府病理學家歐杜爾（Johansen Oduor）表示，目前已檢驗完成40具遺體，包括16名成人及18名兒童，有6具遺體因嚴重腐爛無法辨別年齡，大多受害者為餓死，但有4具遺體為遭勒斃身亡，其中2具遺體為兒童，另有1具兒童遺體遭鈍物重擊而死。

「佳音國際教會」教主瑪肯西被控謀殺、綁架、虐待兒童以及恐怖主義罪行，與同案被告被關押在重刑犯監獄。馬林迪當地居民告訴《衛報》，「佳音國際教會」要求信徒不要進食或事進行「世俗」活動，例如上學、就醫等，也禁止女性使用化妝品。

一名「佳音國際教會」前信徒阿里（Issa Ali）透露，瑪肯西要信徒們追隨他到沙卡赫拉森林「等待主的回歸」，連他的母親也是跟隨者之一，信徒們在森林中建立了一個小村莊，還以聖經中的城市命名。

儘管「佳音國際教會」釀百人死亡，教主瑪肯西的追隨者們仍非常死忠，在瑪肯西出庭時在庭外聲稱對他的指控為政治迫害，認為這些指控只是為了要醜化瑪肯西的名聲。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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