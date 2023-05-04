泰國5／14大選！總理候選人生完小孩　只休1天續跑行程

▲泰國為泰黨候選人貝東丹於1日誕下一子，僅休息1天就重返競選行程。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

泰國國會大選近在眼前，為泰黨總理候選人貝東丹在民調中頗受歡迎，她在選前順利誕下一子，短短休息一天就馬上回歸跑行程。3日新聞發布會上，貝東丹與保溫箱中的寶寶一同亮相，她笑著說，「我相信好事會與這個孩子相伴到來。」

綜合衛報、法新社報導，距離泰國大選不到兩周， 現年36歲的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）懷孕期間都在跑競選行程，直到生產前一周貝東丹都挺著孕肚，在炎熱天氣下出席一場又一場的造勢活動。

▲貝東丹懷孕期間挺著孕肚出席造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）



貝東丹於1日順利誕下一子並升格為二寶媽，分娩後短短休息一天，3日在曼谷醫院舉行新聞發布會，和媒體分享這個開心的消息。她說，「我相信好事會與這個孩子相伴到來，他們就是我面對工作和日常生活的秘密力量。」

貝東丹是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女，她與所在的為泰黨一直在民調中領先，有望成為泰國下屆總理。她在新聞發佈會上強調，「泰國需要改變，現在只有為泰黨才是泰國人民的最佳選擇。」

專家對貝東丹自信、公開的表現表示讚賞，不過就算為泰黨在5月14日大選中大獲全勝，也不能保證她能成為總理。根據憲法，總理是由參眾兩院投票選出，其中參議院由現任總理及候選人巴育（Prayuth Chan-Ocha）所領導。