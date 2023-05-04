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大陸 大陸焦點 特派現場

陸報告稱：台灣2014年「太陽花革命」由美國情治機構主導

▲▼太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照）

▲太陽花學運，學生佔領立法院議場。（圖／本報資料照）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家計算機病毒應急處理中心與360公司4日聯合發表一份名為「駭客帝國」的調查報告，指控美國中央情報局（CIA）長期以來在世界各地秘密實施「和平演變」和「顏色革命」，持續進行間諜竊密活動。報告中更聲稱，2014年發生在台灣的「太陽花革命」是由美國情治機構主導的「顏色革命」典型案例。

報告中提到，進入二十一世紀以來，互聯網的快速發展給美國中央情報局的滲透顛覆和搗亂破壞活動提供了新的機遇，全球各地使用美國互聯網設備和軟件產品的機構和個人成為美國中央情報局的傀儡「特工」，幫助該機構迅速成為網絡諜報戰中的耀眼「明星」。

報告中指出，從20世紀80年代國際社會主義陣營遭受衝擊、90年代初蘇東劇變（天鵝絨革命）到2003年喬治亞「玫瑰革命」，從2004年烏克蘭「橙色革命」到2005年吉爾吉斯「鬱金香革命」，從2011年西亞北非國家「阿拉伯之春」到2014年烏克蘭「二次顏色革命」、台灣「太陽花革命」等，都被國際機構和世界各地學者認定為由美國情治機構主導的「顏色革命」典型案例。

▲▼太陽花學運退場晚會，林飛帆、陳為廷宣讀人民議會意見書。（圖／ETtoday資料照）

報告中提到，據統計，數十年來，美國中央情報局至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府（而中央情報局只承認其中的7起），在相關國家引發動亂。

報告中指出，綜合分析上述事件中的各類技術，訊息通信和現場指揮成為影響事件成敗的決定性因素，「美國的這些技術在國際上處於領先地位，特別是20世紀80年代美國將互聯網推向國際並得到世界各國的普遍接受，給美國情治部門對外發動『顏色革命』提供了前所未有的技術可能性。」

報告中也強調，多起「顏色革命」事件中都有西方大國借助互聯網推波助瀾的影子。西亞北非多國「阿拉伯之春」事件發生後，美國個別大型互聯網跨國企業積極介入，向衝突各方投入大量人力、物力、財力，拉攏支持反對派，向與美國利益不符的他國合法政府公開發難，協助發布擴散虛假訊息，推動民眾抗議活動不斷激化。

▼太陽花學運即將落幕，陳為廷發表退場宣言，率領議場內學生鞠躬道謝。（圖／ETtoday資料照）

▲▼太陽花學運即將落幕，陳為廷發表退場宣言，率領議場內學生鞠躬道謝。（圖／ETtoday資料照）

報告中也列舉了5項美國為「顏色革命」提供的服務：

一是提供加密網路通信服務。為幫助中東地區部分國家的抗議者保持聯絡暢通，同時避免被跟踪和抓捕，美國公司（據稱具有美國軍方背景）研發出一種可以接入國際互聯網又無法追踪的TOR技術（「洋蔥頭」路由技術，The Onion Router）。相關服務器對流經它們的所有訊息進行加密，從而幫助特定用戶實現匿名上網。該項目由美國企業推出後，立即向伊朗、突尼斯、埃及等國的反政府人員免費提供，確保那些「想動搖本國政府統治的異見青年」在參與活動時，能躲避當地合法政府的審查和監視。

二是提供斷網通聯服務。為確保突尼斯、埃及等國的反政府人員在斷網情況下仍能與外界保持聯繫，美國《谷歌》《推特》公司迅速推出一款名為Speak2Tweet的專用服務，它允許用戶免費撥號並上傳語音留言，這些留言被自動轉換成推文後再上傳至因特網，《推特》等平台公開發布，完成了對事件現場的實時報導。

三是提供基於互聯網和無線通訊的集會遊行活動現場指揮工具。美國蘭德公司花費數年研發出一款被稱為「蜂擁」的非傳統政權更迭技術，用於幫助通過互聯網聯接的大量年輕人加入「打一槍換一個地方」的流動性抗議活動，大大提升了活動現場指揮效率。

四是美國公司研發了一款名為「暴動」的軟件，支持100%獨立的無線寬頻網路、提供可變WiFi網路，不依賴任何傳統物理接入方式，無須電話、電纜或衛星連接，能輕易躲過任何形式的政府監測。借助上述功能強大的網路技術和通訊技術手段，美國中央情報局在全球各地策劃組織實施了大量的“顏色革命”事件。

五是美國國務院將研發「反審查」訊息系統作為重要任務，並為該項目注資超過3000萬美元。

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