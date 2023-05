澳交換生「老鼠藥中毒案」逆轉！　外媒曝：台灣警方已介入調查

▲澳洲24歲男大生肖雷(Alex Shorey)目前已返回澳洲治療。(圖/翻攝自gofundme)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲24歲男大生肖雷(Alex Shorey)去年4月來台交換,結果日前因接觸到老鼠藥(超級華法林)住進加護病房,情況一度危急,目前已搭乘專機返回澳洲治療。起初肖雷的家屬懷疑是台灣街頭小吃所致,但外媒指出,台灣警方已介入調查該案是否屬於「犯罪意圖」行為。

根據英國《每日郵報》以「令人費解的案件發生了戲劇性的轉折」(Dramatc twist in the baffling case)為提訪問肖雷的家人。肖雷的叔叔羅斯(Ross Shorey- kitson)透露,現在台灣警方已經在調查是否有人故意下毒,包含此案是否有「犯罪意圖」,老鼠藥是否為故意施用的 (deliberately administered),但目前一切都只是猜測。

至於肖雷到底如何接觸到老鼠藥,家人雖然第一時間懷疑接觸到老鼠藥的原因是街頭小吃,而北醫附醫4月29日指出,病人自述老鼠藥應與街頭小吃無關,但不清楚為何會接觸到滅鼠藥。

肖雷的家屬在中毒事件發生後於網路平台發起募資,短短3天就達標募得20萬8682澳幣(約新台幣424萬元)的善款,而他也搭乘醫療專機於3日晚間10時15分降落布里斯本機場,目前已送往雅麗珊郡主醫院(Princess Alexandria Hospital)。

Police are now looking at whether the poisoning wasn't accidental.https://t.co/bbwFzjfeJr