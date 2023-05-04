澳交換生「老鼠藥中毒案」逆轉！　外媒曝：台灣警方已介入調查

▲澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）目前已返回澳洲治療。（圖／翻攝自gofundme）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）去年4月來台交換，結果日前因接觸到老鼠藥（超級華法林）住進加護病房，情況一度危急，目前已搭乘專機返回澳洲治療。起初肖雷的家屬懷疑是台灣街頭小吃所致，但外媒指出，台灣警方已介入調查該案是否屬於「犯罪意圖」行為。

根據英國《每日郵報》以「令人費解的案件發生了戲劇性的轉折」（Dramatc twist in the baffling case）為提訪問肖雷的家人。肖雷的叔叔羅斯（Ross Shorey- kitson）透露，現在台灣警方已經在調查是否有人故意下毒，包含此案是否有「犯罪意圖」，老鼠藥是否為故意施用的 （deliberately administered），但目前一切都只是猜測。

至於肖雷到底如何接觸到老鼠藥，家人雖然第一時間懷疑接觸到老鼠藥的原因是街頭小吃，而北醫附醫4月29日指出，病人自述老鼠藥應與街頭小吃無關，但不清楚為何會接觸到滅鼠藥。

肖雷的家屬在中毒事件發生後於網路平台發起募資，短短3天就達標募得20萬8682澳幣（約新台幣424萬元）的善款，而他也搭乘醫療專機於3日晚間10時15分降落布里斯本機場，目前已送往雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandria Hospital）。