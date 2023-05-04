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英王加冕「金球行動」在即　七千官兵凌晨3點還在彩排

▲▼英王查爾斯三世加冕典禮深夜彩排，王室金馬車、鑽石禧馬車一併亮相。（圖／路透）

▲英王查爾斯三世加冕典禮首次總彩排，數千名陸、海、空軍士兵深夜列隊遊行。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮將於6日隆重登場，這次任務在王室內部被稱為「金球行動」（Operation Golden Orb）。為確保大典能完美無缺的進行，數千名陸、海、空軍士兵午夜12時聚集在白金漢宮通宵彩排，已故女王加冕典禮乘坐的「王室金馬車」（Gold State Coach）也一併亮相。

《太陽報》報導，2日午夜彩排前，數百名士兵分別從駐守地區搭乘火車，前往倫敦滑鐵盧（Waterloo）車站，其中民眾拍到漢茨郡（Hants）奧爾德肖特（Aldershot）以及滑鐵盧車站士兵聚集的盛況。

典禮遊行第一次總彩排於凌晨12時20分開始，約7000名來自陸、海、空軍的士兵形成長達1.3英里（約2.1公里）的隊伍，由白金漢宮前往西敏寺大教堂，途經唐寧街、倫敦眼、國會大廈，直到凌晨3時才回到林蔭大道（The Mall）。

從王室發布的計畫來看，加冕典禮當天查爾斯和夫人卡蜜拉（Camilla）將在近200名皇家騎兵護衛隊陪同下，搭乘配有空調的「鑽石禧馬車」（Diamond Jubilee State Coach）到西敏寺完成加冕。

▼鑽石禧馬車。（圖／路透）

▲▼英王查爾斯三世加冕典禮深夜彩排，王室金馬車、鑽石禧馬車一併亮相。（圖／路透）

西敏寺加冕典禮完成後，查爾斯和卡蜜拉將換乘擁有261年歷史的「王室金馬車」原路返回白金漢宮，又稱加冕遊行（The Coronation Procession），沿途將有逾6000名英國軍人列隊護送，路程約2.1公里，只有女王1953年加冕時的三分之一。

▼王室金馬車（圖／路透）

▲▼英王查爾斯三世加冕典禮深夜彩排，王室金馬車、鑽石禧馬車一併亮相。（圖／路透）

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