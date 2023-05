暗殺普丁是俄自導自演？美智庫曝可疑點：只為合理化大規模動員

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯克里姆林宮3日清晨遭無人機攻擊,克宮宣稱,烏克蘭企圖暗殺總統普丁。華府智庫「戰爭研究所」(ISW)認為,整起事件很有可能是由克里姆林宮策劃,把戰爭帶到俄國觀眾眼前,為未來更大規模的動員創造條件。

綜合衛報、Newsweek等報導,克里姆林宮宣稱,烏克蘭無人機試圖在5月9日勝利日之前暗殺普丁,實施有計畫的恐怖攻擊,且事發後不久,網路便開始流傳無人機在克里姆林宮上空爆炸的影片,這起事件隨即引發高度關注,但部分專家與評論家認為,這很有可能是一場精心策劃的宣傳行動,目的在爭取俄羅斯對戰爭的支持。

ISW發布報告宣稱,有多個跡象可說明這次的襲擊事件是預謀進行,像是俄羅斯近期增強境內防空能力,烏克蘭無人機極不可能穿越一層又一層的防空系統,甚至最終還能被攝影機完美拍攝到摧毀畫面。

▲▼俄羅斯參議院圓頂上方出現無人機。(圖/路透)

ISW推測,假若這真的是烏克蘭發動的突襲,克里姆林宮針對暗殺行動的反應將更加混亂,但「俄方對於空襲事件的陳述迅速且連貫,這是俄方在鄰近5月9日勝利日之際,策劃整起事件」,且俄方正採取一連串措施,為更大規模的動員做好準備,「這次假旗攻擊的目的,是為了合理化加強動員措施。」

不只如此,ISW接著說明,莫斯科當局可能正在計畫進行其他假旗行動,增加假訊息,以便在烏克蘭反攻之前,強化俄羅斯對戰爭的支持。

針對整起事件,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示,他對俄羅斯的任何指控都抱持高度懷疑態度。美媒《政客》(Politico)引述2名美國官員說法指出,拜登政府仍在釐清,究竟無人機攻擊是基輔下令交由親烏克蘭團體執行,還是根本就是俄羅斯自導自演。

