北韓趕工蓋新式住宅！一年動員「20萬學生、青年」　血汗工作曝光

▲金正恩4月16日晚間出席平壤和盛地區1萬戶新式住宅的完工剪綵儀式。(圖/翻攝自朝中社)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)計畫5年內在首都平壤興建共達5萬戶的新式住宅,其最高領導人金正恩4月16日還曾前往位於平壤東北部的和盛地區,出席第一階段1萬戶新式公寓住宅大樓完工典禮,現場以華麗燈光、煙火秀妝點。不過,北韓官媒日前強調,其實一年來高達20萬名青年被動員興建工程,負責搬運建材、整地。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》今(4)日報導,從平壤和盛地區開始興建新式住宅起,近一年來高達20萬4100名青年參加「夜間支援青年突擊隊」活動,負責搬運1萬6170立方公尺的混凝土砂石、整地和砌塊面積達2萬5000平方公尺,以及搬運木材和其他工作,為提早完工貢獻心力。

南韓《韓聯社》分析,從去年2月和盛地區開始動工興建新式住宅,至今年4月第一階段完工為止,平壤當局總共動員20萬名以上的青年。

▼北韓平壤和盛地區第一階段新式住宅已於今年4月完工。(圖/達志影像)

▲北韓居民從4月21日起陸續搬進平壤和盛地區。(圖/達志影像)

北韓報導指出,參與興建工程的20萬名青年和勞工,從醫學研究院、國家科學院的研究員,到朝鮮中央放送委員會和文化藝術出版社的記者與文化美術家,以及金策工業綜合大學、平壤機械大學、平壤醫學大學的畢業生們,皆對住宅興建有著莫大幫助。

據悉,北韓曾於2021年1月在朝鮮勞動黨第8次全代會上強調,未來至2025年為止,在平壤將會每年興建1萬戶新式住宅,總共為5萬戶,其中和盛地區第一階段新式住宅興建14個月後於今年4月宣告完工,至於第二階段的1萬戶住宅則從今年2月起開始動工。

北韓透過官媒報導對外宣傳,這些被稱為「突擊隊」的軍人和青年們被動員至住宅興建工作,而且他們是自願提供勞動力。金正恩將平壤新式住宅興建工作視為能挽回民心的巨大成果,因此他高度重視興建工作,強調要速戰速決。

These pictures show the public service facilities and establishments in Hwasong area, Pyongyang. pic.twitter.com/N8nVUEbbz3