鄰居放煙火太大聲！「出生38天」男嬰癲癇發作　腦出血夭折

▲ 男嬰因煙火巨響發生癲癇，5天後不幸死亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼東爪哇省格雷西（Gresik）發生一起悲劇，一名出生僅38天的男嬰因為鄰居放煙火的巨大聲響，竟導致癲癇發作，最終因腦血管破裂而死。

綜合《點滴網》等當地媒體報導，男嬰一家人4月22日晚間約7時在家中休息時，鄰居在戶外放煙火慶祝開齋節，發出轟隆巨響，男嬰受到驚嚇，竟當場癲癇發作，馬上送醫治療，檢查結果顯示他腦血管破裂，住進加護病房後仍於27日回天乏術。

主治醫師指出，腦血管破裂原因通常是遭受撞擊，但家屬稱男嬰並沒有撞到任何東西，醫師才表示，也可能是因異常衝擊引起。

兒科醫師庫尼亞萬（Kurniawan Satria Denta）對此說明，新生兒聽見巨響時可能出現莫羅氏反射（Moro reflex）或驚跳反射，且出生60天以內的嬰兒更容易受到頭部創傷，「頭部創傷或腦血管破裂不一定是被硬物撞擊，頭部沒有發生撞擊也可能出現血管破裂。」

庫尼亞萬認為，煙火巨響不一定是主要原因，但很可能是觸發腦出血的因素，而早產或缺乏維生素K的嬰兒風險更大。

當時放煙火的是附近一名53歲居民，事後則向男嬰家屬道歉，稱他無意打擾鄰居，只是想增添節慶氣氛，沒想到造成悲劇。