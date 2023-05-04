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2無人機襲擊克宮遭擊落！　圓頂殘留「燒焦金屬痕」照片曝光

▲▼俄羅斯參議院圓頂上方出現無人基。（圖／路透）

▲靠近參院圓頂的無人機被防空系統擊落。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯參議院圓頂附近在3日清晨發生爆炸，克里姆林宮指控，是烏克蘭發動2架無人機攻擊，試圖暗殺總統普丁；從曝光的照片可以看到，圓頂上還殘留著燒焦的痕跡。美方消息人士指出，基輔當局已向白宮重申，烏克蘭並無發動攻擊，而美國參院也指，現階段無證據顯示烏克蘭是幕後黑手。

▲圓頂上方在3日白天仍有明顯的燒焦痕跡。

根據CNN報導，這起事件發生在俄羅斯當地時間3日清晨，有2架無人機飛到俄羅斯參議院圓頂上方，接著立刻被防空系統擊落，在夜空中爆出火光。從外媒拍攝的照片可以看到，圓頂上方在3日白天仍有明顯的燒焦痕跡，無人機的金屬殘骸似乎也有部分留在圓頂上。

克里姆林宮聲明指出，這起事件是有計劃的恐怖行為，但普丁當時不在克里姆林宮，建築物也沒有受到實質性破壞，也未造成其他人員傷亡。

美國匿名官員向CNN表示，基輔當局已和白宮重申，他們並沒有參與的無人機襲擊。美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在記者會中指出，「我不想猜測此事的真實性，但我們也一貫明確地表示，不鼓勵或允許烏克蘭人在境外發動襲擊。」

美國參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納（Mark Warner）則說，目前尚未掌握太多資訊，就現狀看來，沒有任何證據顯示烏克蘭是幕後黑手，現在要下定論還言之過早。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）也說，現在事件剛發生後不久，沒有太多資訊並不稀奇。

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