　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩怒批海金剛飯店「醜斃了」　北韓拆到連骨架都不剩

▲▼金正恩2019年視察金剛山時，宣稱要拆除所有觀光設施。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩2019年視察金剛山時，宣稱要拆除所有觀光設施，包括身後的海金剛飯店。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

2000年正值南北韓交流熱絡時期，南韓居民甚至可前往位於北韓（朝鮮）境內的金剛山觀光，豈料2008年一名南韓女性觀光客慘遭北韓軍人槍殺後，金剛山觀光便宣告中斷，而由南韓企業持有的「海金剛飯店」便滯留在北韓多年，去年3月依照當局指令拆除，如今衛星影像顯示，海金剛飯店已被拆除到連骨架都不剩。

根據《美國之音》（VOA），從美國衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）於3日拍攝的衛星影像顯示，去年起從金剛山高城港移動到通川港的海金剛飯店，如今就連下層支架也被平壤當局拆除到連痕跡都不剩，從今以後再也無法見到海金剛飯店輝煌的一時的紀錄。

報導指出，北韓最高領導人金正恩於2019年10月視察金剛山觀光地區時，曾怒斥身後的5星級豪華郵輪海金剛飯店「殘破不堪又難以管理，如此醜陋的建築拆掉算了」，因此決定從去年3月起不經南韓企業現代峨山集團的意願，單方面進行海金剛飯店的拆除作業，飯店每一層樓被依序拆除。

從去年4月起，平壤當局又下令拆除金剛山觀光地區內，由南韓企業所興建的度假設施，包括南韓渡假村企業Ananti所經營的金剛山高爾夫球場8棟住宿建築，以及拆除文化會館建築物、金剛山溫井閣、高城港生魚片餐廳等南韓方持有建築，如今這些地點僅殘留鋼筋水泥殘骸。

儘管南韓政府不斷敦促北韓，禁止拆除金剛山觀光地區內由南韓方面所持有的建物和財產，但北韓依舊持續進行拆除作業。

據悉，南韓企業現代峨山集團於2000年代主要靠金剛山觀光、開城觀光、開城工業園區等事業起家，主要目的是推動南北韓經濟合作，1999年買下漂浮郵輪飯店，並將之改建為海金剛飯店，豈料2008年南韓女性遊客朴王子（박왕자，音譯）遭北韓軍人槍殺後，金剛山觀光事業便宣告中斷。

►金正恩視察飆罵「醜死了」！　怒拆金剛山5星豪華郵輪飯店
►華麗5星「海上漂浮飯店」慘淪幽靈船！　曾遭金正恩痛罵：醜死了

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「挖呀挖老師」爆紅！直播1天賺10年收入　她被錢砸哭秒辭職
任達華驚傳山中失聯！　頂-15度低溫「妻女找不到人」
好市多急召回藍莓原因曝　食藥署：全面抽檢中
17歲少年墜樓緊急送醫　8所醫院互踢皮球！最終死在救護車上
買到長灘島站票？飛機升空「椅墊突然也飛了」他超傻眼
王思佳被爆拿假包！　網比對愛馬仕真品指「致命疑點」
快訊／火力全開！狂勝太陽27分　特攻季後賽2連勝聽牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭曝光「海馬斯」攻擊力影片　反諷俄軍撒謊

快訊／俄外交部酸「西方集體沉默」：根本是雙標

金正恩怒批海金剛飯店「醜斃了」　北韓拆到連骨架都不剩

快訊／俄羅斯指控：美國絕對是無人機攻擊幕後黑手

開房間太貴！歌舞伎町「公廁」淪賣春天堂　每次5000日圓

17歲青少年墜樓緊急送醫　8所醫院互踢皮球！最終死在救護車上

WHO將討論解除「PHEIC」　有望降低新冠警戒

發現母子亂倫相戀　男「苦求老婆回家被拒」火大砍死22歲兒

克宮遭無人機夜襲！　俄前議員驚曝：「這群人」才是兇手

馬匹跨欄失敗摔倒！　15歲馬術選手遭「甩落重壓」慘死

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

烏克蘭曝光「海馬斯」攻擊力影片　反諷俄軍撒謊

快訊／俄外交部酸「西方集體沉默」：根本是雙標

金正恩怒批海金剛飯店「醜斃了」　北韓拆到連骨架都不剩

快訊／俄羅斯指控：美國絕對是無人機攻擊幕後黑手

開房間太貴！歌舞伎町「公廁」淪賣春天堂　每次5000日圓

17歲青少年墜樓緊急送醫　8所醫院互踢皮球！最終死在救護車上

WHO將討論解除「PHEIC」　有望降低新冠警戒

發現母子亂倫相戀　男「苦求老婆回家被拒」火大砍死22歲兒

克宮遭無人機夜襲！　俄前議員驚曝：「這群人」才是兇手

馬匹跨欄失敗摔倒！　15歲馬術選手遭「甩落重壓」慘死

超商女魔頭撂人囚禁店員「水管抽整晚」　逼媽匯20萬還開槍害死他

「挖呀挖老師」爆紅！直播1天收10年幼師收入　她被錢砸哭秒辭職

曾莞婷撲倒黃騰浩激烈求歡　主動要「再來一次」放話：露點盡量用

台八重現兇手戴面具影片恐嚇　網噴笑：致敬《模仿犯》

月經地獄21天！她爆血崩「一天換4條褲」　經痛到吐只能打嗎啡

68歲影帝任達華驚傳山中失聯！　頂-15度低溫上工「妻女找不到人」

樂天打線狂掃4轟　11比6對戰兄弟3連勝

蘇智傑花蓮第9轟破彭政閔紀錄　胡智爲優質好投MVP

好孕四階段　準媽媽孕期保健撇步大公開

同事結婚「邀他又反悔」原因扯爆　眾人一看卻讚：不去才更爽

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

國際熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

澳交換生老鼠藥中毒案　台警已介入調查

17歲患者墜樓遭8醫院互踢皮球　死在救護車

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

美奧運金牌女將驟逝　享年32歲

奪牌教練斷頸虐死7歲童　媽媽就在教室外

麥當勞改配方大麥克多1味　鐵粉批「垃圾」

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

正妹看籃球「自備雙球」　隔壁抵抗1秒鐘看錯球

地球命運！　第一次目擊恆星一口吞噬行星

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

姊姊想帶男友來　準新娘崩潰：是出軌前任

即／美國聯準會宣布「升息1碼」

嫩嬰背部長出「第3隻手」！末端僅3根手指

更多熱門

相關新聞

開房間太貴　歌舞伎町「公廁」淪賣春天堂

開房間太貴　歌舞伎町「公廁」淪賣春天堂

日本知名「紅燈區」歌舞伎町有許多風俗業聚集，而近來當地買春行為越來越猖獗，甚至有許多賣淫少女和買春客嫌「旅館太貴」，所以選擇直接在公共廁所裡交易，且地點還是當地剛開幕的百貨大樓，也讓當地治安再亮起紅燈。

17歲患者墜樓遭8醫院互踢皮球　死在救護車

17歲患者墜樓遭8醫院互踢皮球　死在救護車

美日韓潛艦指揮官首共同登上美軍戰略核潛艦

美日韓潛艦指揮官首共同登上美軍戰略核潛艦

韓婦女慘淪「美軍慰安婦」　政府默許賺美元

韓婦女慘淪「美軍慰安婦」　政府默許賺美元

北韓趕工蓋新住宅　血汗動員20萬青年學生

北韓趕工蓋新住宅　血汗動員20萬青年學生

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮海金剛飯店金剛山現代峨山

讀者迴響

熱門新聞

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

黃豪平出車禍「遭砂石車高速撞飛」！　車尾近全毀

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

澳交換生老鼠藥中毒案　台警已介入調查

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面