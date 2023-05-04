17歲青少年墜樓緊急送醫　8所醫院互踢皮球！最終死在救護車上

▲一名墜樓的17歲患者遭到8所醫院互踢皮球，最終在救護車上喪命。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓大邱一名年僅17歲的患者今年3月從4層樓高墜落，導致腳踝、頭部受傷，沒想到救護車緊急將之載往送醫後，卻因各種理由連續遭到8所醫院互踢皮球、拒絕治療，最後導致該名患者在救護車上身亡。對此，南韓政府宣布將對其中4所醫院處以行政處分，中斷支付給醫院的補助金。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部今（4）日針對和消防廳、大邱市府聯合展開的調查結果和專家諮詢會議為判斷基礎，決定將針對大邱Fatima醫院、慶北大學醫院、啟明大學東山醫療院、大邱加圖立大學醫院等4所醫院祭出行政處分，直到其履行糾正命令前，政府將中斷支付補助金，懲戒其在無正當理由下拒絕收留病患的行為。

大邱Fatima醫院、慶北大學甚至未依照規定針對該名17歲患者評估其症狀，因此更被追加罰款。

南韓保健福指部指出，該名17歲患者3月從4層樓高建築物墜樓後，導致腳踝和頭部受傷，首先救護車將之載往大邱Fatima醫院（區域緊急醫療應變中心），豈料卻遭醫師以需要經過精神健康醫學科診療為由，勸導移送至其他醫院治療，當急救隊員再次致電要求收留患者時，院方同樣以難以提供精神科患者診療為由拒絕收留。

於是救護車前往慶北大學醫院，然而緊急醫療中心卻表示，該名患者疑似出現重症外傷，必須移送外傷中心診療。之後，119急救監控中心兩度致電該醫院的外傷中心，然而外傷中心卻以沒有多餘病床、正在治療其他外傷患者為由，拒絕接受治療該名患者。

保健福祉部調查結果指出，慶北大學外傷中心還剩餘1張病床，且其他外傷患者大多屬於輕症。

南韓《應急醫療法》規定，急診患者到院時，院方須依照患者主要症狀、意識、疼痛程度等判別患者是否屬於中重症，然而大邱Fatima、慶北大學醫院卻未照做。

最後，啟明大學東山醫療院以其他外傷患者已經開始進行手術為由、大邱加圖立大學醫院則以神經外科醫療團隊出席研討會等，拒絕接受治療該名患者，最終導致該名17歲患者死亡。

保健福指部要求，上述4所醫院必須完成相關檢討究責等工作。

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