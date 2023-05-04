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亞特蘭大醫院槍擊案1死4傷！　退役軍人發狂落網

▲帕特森開槍造成1死4傷後，逃逸數小時就落網。（圖／路透）

▲帕特森開槍造成1死4傷後，逃逸數小時就落網。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國喬治亞州亞特蘭大3日發生槍擊案，一名男子在當天中午和母親到醫院，卻突然掏槍朝等待室的人群開槍，中彈者全是女性，最終造成1死4傷。歷經數小時追緝後，警方已將該名男子逮捕歸案。

綜合外電報導，警方在3日中午12時08分接獲通報，北部醫療中心發生槍擊案，目前了解該名槍手陪母親到醫院11樓的等待室候診，但因為不明原因，槍手開始變得情緒激動，掏出手槍接連射擊，之後再到街上劫車逃逸。

▲帕特森的受害者全是女性。（圖／翻攝推特）

▲帕特森的受害者全是女性。（圖／翻攝推特）

候診室內5人中彈，所有人都是女性，其中一名39歲女子當場死亡，另外3人重傷立刻被送往另一間醫院，剩餘一名女子則是情況穩定。重傷急救的3人中，一人腹部中彈、一人手臂中彈，一人則被射中臉部，其中年紀最大為71歲，槍手母親則毫髮無傷。

警方調閱監視器鎖定24歲男子帕特森（Deion Patterson），並發布通緝令附照片，要求若有人看見應立即撥打911通報警方。經過數小時後，警方宣布已將人逮捕歸案。

警方高層引述帕特森母親指出，當時其實是母親陪帕特森到醫院求診，因為帕特森不滿意美國退伍軍人事務部的照護安排，才會轉到新的醫院。

帕特森2018年7月入伍海軍海岸防衛隊，並於2023年1月遭到退役。海岸防衛隊表示，對受害者及家屬致上慰問之意。

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