克宮遭襲擊維安升級！　莫斯科市長：即日起禁飛無人機

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮3日遭無人機爆炸襲擊，莫斯科方面指控是烏克蘭和澤倫斯基意圖刺殺普丁。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）當晚在Telegram發文宣布，即日起莫斯科禁飛無人機。

▲克里姆林宮上空擊落無人機瞬間。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）

綜合外電報導，索比亞寧發布通告，即日起除經政府機關的特別允許，莫斯科全市禁止無人機起飛，他說此舉是為了要阻止未授權的無人機干擾執法人員工作。

克里姆林宮3日新聞稿指控基輔當局意圖刺殺普丁。影片顯示，無人機在克里姆林宮上頭爆炸，碎片墜落在四周，但未造成人員傷亡與財產損失。

克里姆林宮表示，無人機試圖襲擊的時候，普丁本人並不在該建築物內，因此未受到本次襲擊影響，工作表也未調整，將會正常進行。

俄羅斯9日將迎來國家正要的「勝利日」，去年俄羅斯2月入侵烏克蘭後，未如預期閃電攻下基輔，面對突襲挫敗，紅場仍在5月9日慶祝蘇聯在二戰期間擊退德國納粹並勝利的日子。德國於1945年5月8日於柏林附近簽署無條件投降書，投降生效時已是莫斯科時間的5月9日。

俄羅斯併吞烏克蘭領土的意圖為了師出有名，將烏克蘭描述成一個納粹橫行的國家，並且威脅俄羅斯，因此5月9日勝利日的順利舉行格外重要，有助保全俄羅斯的顏面與出兵正當性。