麥當勞改配方大麥克多1味　鐵粉崩潰批「垃圾」直奔漢堡王

▲麥當勞更改配方，在美國評價兩極。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

麥當勞調整了多款經典款漢堡配方，其中大麥克的肉餅在製作時會加入洋蔥一起烤來提味，先前在加拿大、澳洲、比利時等地，新配方都獲得不少好評，但上（4）月在美國西岸上架後，卻引來許多顧客不滿，甚至直批「垃圾」、「美國人不喜歡改變」。

根據《每日郵報》報導，麥當勞更改的配方中，以在烘烤肉餅時加入洋蔥提味最具爭議，雖然顧客點餐時可以選擇漢堡內不要有洋蔥，但對不喜歡洋蔥味道的人而言，在烘烤時味道就已經滲透到肉餅裡了。

▲大麥克洋蔥味最具爭議。（圖／達志影像／美聯社）



推特上出現大量美國顧客的批評，甚至有人說是「垃圾」。一名網友表示，「美國沒有從1980年可口可樂的改變學到教訓嗎？美國人不喜歡改變」，另有網友說，「如果它（指漢堡）沒壞，就不要修理它」。

還有不少人稱此後要去其他速食店買漢堡，「我討厭洋蔥，我可以穿過街去買漢堡王，或是去溫蒂漢堡」、「麥當勞真的不想做我的生意」、「我不會再到那裡吃漢堡包」。

▲有顧客為此不再去麥當勞。（圖／達志影像／美聯社）



不過也有人對於新配方保持中立，或是對洋蔥風味感到期待，「不是100%正常，但味道比以前好多了，我會說大約67%正常」、「我期待漢堡上的洋蔥」、「我更關心麥當勞什麼時候會提供健康的選擇或更美味的牛肉」。