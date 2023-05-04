俄稱無人機襲擊克宮「刺殺普丁」　布林肯回應了

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮3日晚間遭無人機爆炸襲擊，克宮指控是烏克蘭和澤倫斯基想刺殺普丁，對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他對俄羅斯的任何指控都抱持高度懷疑態度。

▲布林肯懷疑俄方說法別有居心。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，布林肯表示已看到相關報導但無法驗證，「我們不知道（真實性）」。他說任何出自克里姆林宮的宣稱，他都會抱持非常大的懷疑態度。

另據美媒《政客》（Politico）引述2名美國官員，拜登政府此時仍然在釐清，究竟無人機攻擊是基輔下令交由親烏克蘭團體執行，還是根本就是俄羅斯自導自演。

▲克里姆林宮上空擊落無人機瞬間。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）

美國官員表示，美方對此事並不知情，拜登政府正就事件進行研究，但無法確認和驗證真實性。

莫斯科當局指控烏克蘭派遣無人機攻擊克宮，試圖行刺普丁（Vladimir Putin）未遂，克宮認為這場攻擊是「有計畫的恐怖行動」，並將對此保留「報復的權利」。

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，在2日的恐怖攻擊後，除了消滅澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及他的黨羽之外已別無選擇。