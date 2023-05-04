　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地球最終命運！科學家首度目擊　恆星一口吞噬行星

▲垂死的類恆星一口吞噬周圍行星。（圖／翻攝NASA）

▲垂死的類太陽恆星一口吞噬周圍行星。（圖／翻攝NASA）

記者張靖榕／綜合外電報導

最新研究指出，科學家第一次捕捉到一顆類太陽恆星吞噬行星，整個過程的速度在數十億年的尺度裡，基本上就是瞬間將行星整個吞噬，而這也可能預示了地球最終將被太陽吞噬的命運。

綜合外電報導，天文學家3日報告，觀察到一個相當或大於木星的氣體巨行星，正被一顆因垂死而不斷膨脹的恆星吞噬。這顆如太陽一般的恆星因老化已膨脹數十億年，以至於吞噬了繞軌運行的行星。

類太陽恆星接近死亡時會不斷膨脹，達到正常大小的1000倍以上，變成一顆紅巨星（red-giant）。最新研究顯示，太陽可能最終也會循著這個發展軌跡，瘋狂膨脹後吞噬地球在內的4顆內行星。

「如果有什麼可以安慰的，就是這在50億年後才會發生」，共同研究者哈佛-史密松天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的麥克洛（Morgan MacLeod）說。

研究刊登在《自然》（Nature）期刊，這場「銀河盛宴」發生在距離地球1萬光年至1萬5000光年，而這顆恆星已存在100億年的歷史，它的質量約是太陽的0.8到1.5倍，被吞噬的則可能比木星大近10倍。

雖然天文學家先前曾觀測到其他恆星吞噬行星的痕跡，但這是第一次觀測到吞噬的過程。

研究團隊成員之一，加州理工學院的卡斯李沃（Mansi Kasliwal）表示，由於恆星的壽命可達數十億年，因此這個行星被吞噬的過程非常短暫，實際上是在一次突然的事件中發生的。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《華燈》Dora分手了！去年才曬照認愛　情斷「主因曝光」
上14天班月收8萬起！　8年級鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人
「女版詹姆斯」正妹球星當小三　裸視照流出！最新行蹤曝光
「im.B貸媒合平台」詐騙25億！　曾姓負責人等8人落網
免錢的最貴！　碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘
地球最終命運！科學家首度目擊　恆星一口吞噬行星
一堆店撐過疫情「現在開始狂倒」　眾人點名3原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴西前總統涉偽造疫苗卡！沒接種就去美國　遭檢警調查

亞特蘭大醫院槍擊案1死4傷！　退役軍人發狂落網

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

地球最終命運！科學家首度目擊　恆星一口吞噬行星

克宮遭襲擊維安升級！　莫斯科市長：即日起禁飛無人機

俄稱無人機襲擊克宮「刺殺普丁」　布林肯回應了

麥當勞改配方大麥克多1味　鐵粉崩潰批「垃圾」直奔漢堡王

巴菲特成功祕訣「抱股息成長股」　今年大賺1750億元

影片曝！奪牌教練「斷頸虐死」7歲童　媽媽就在教室外

聯準會升息1碼　美股收黑270點、台積電ADR跌0.31%

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

巴西前總統涉偽造疫苗卡！沒接種就去美國　遭檢警調查

亞特蘭大醫院槍擊案1死4傷！　退役軍人發狂落網

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

地球最終命運！科學家首度目擊　恆星一口吞噬行星

克宮遭襲擊維安升級！　莫斯科市長：即日起禁飛無人機

俄稱無人機襲擊克宮「刺殺普丁」　布林肯回應了

麥當勞改配方大麥克多1味　鐵粉崩潰批「垃圾」直奔漢堡王

巴菲特成功祕訣「抱股息成長股」　今年大賺1750億元

影片曝！奪牌教練「斷頸虐死」7歲童　媽媽就在教室外

聯準會升息1碼　美股收黑270點、台積電ADR跌0.31%

暑假機票「比平日更便宜」　星宇東南亞航線狂降！來回才7357元

巴西前總統涉偽造疫苗卡！沒接種就去美國　遭檢警調查

快訊／苗栗自小客撞電桿飛對向車道　「車頭不見零件滿地」2人受困

台南市北區祀典興濟宮醫神保生大帝聖誕　進香信眾絡繹不絕

《華燈》Dora分手了！去年才曬照認愛　1年情斷「主因曝光」

亞特蘭大醫院槍擊案1死4傷！　退役軍人發狂落網

快訊／高雄嶺口交流道口「砂石車翻覆」！　駕駛受困命危

海上釣出2.7噸詭異「外星巨魚」　真實品種曝光

「im.B貸媒合平台」詐騙25億！曾姓負責人落網　警拘提8人到案

邰智源劇透哥上線！PO主持群機上合照　網瘋猜《木曜》拍攝地點

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

國際熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

奪牌教練斷頸虐死7歲童　媽媽就在教室外

麥當勞改配方大麥克多1味　鐵粉批「垃圾」

正妹看籃球「自備雙球」　隔壁抵抗1秒鐘看錯球

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

即／美國聯準會宣布「升息1碼」

烏國否認行刺普丁　重申只解放自己的領土

聯準會升息1碼 美股收黑

姊姊想帶男友來　準新娘崩潰：是出軌前任

地球命運！　第一次目擊恆星一口吞噬行星

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

嫩嬰背部長出「第3隻手」！末端僅3根手指

即／2無人機攻擊克宮　俄：烏國要暗殺普丁

打嗝1年停不了！正妹就醫竟「癌症第3期」

更多熱門

相關新聞

花蓮設智能洗碗精補充站

花蓮設智能洗碗精補充站

為推廣源頭減塑及容器再利用，花蓮環保局將於4月30日上午11時至12時在「花蓮環境教育數位中心」站點，以及下午3時至4時在「台泥DAKA園區」站點加裝設置無包裝洗碗精補充站，並辦理快閃優惠活動，除原有自備容器優惠，更加碼買3公升送1公升及抽獎活動，歡迎鄉親多加利用！

台灣佛教界與聖彼得大教堂拜會教宗方濟各

台灣佛教界與聖彼得大教堂拜會教宗方濟各

聯合國發布「人類求生指南」　氣候炸彈進入倒數10年

聯合國發布「人類求生指南」　氣候炸彈進入倒數10年

33歲以下「這」衝擊最大！　學者：世紀末增溫1.5度恐成常態

33歲以下「這」衝擊最大！　學者：世紀末增溫1.5度恐成常態

遠傳電信落實ESG以綠能打造永續環境

遠傳電信落實ESG以綠能打造永續環境

關鍵字：

地球恆星行星

讀者迴響

熱門新聞

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

震撼！金曲歌王認「秘密離婚20年」

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

孫安佐驚爆分手4年女友！

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

夜空一串UFO飛速掠過！整齊動作排成光帶

孫鵬昔日不喊孫安佐女友「媳婦」原因曝光

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

漁港點300元生魚片！他見「鮭魚0油花」崩潰

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面