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正妹看籃球「自備雙球」　隔壁抵抗1秒鐘看錯球

這明明是場籃球賽，他的眼睛一直盯著另顆「奶球」看...（翻自畫面）

▲這明明是場籃球賽，他的眼睛一直盯著另顆「奶球」看...（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

俄羅斯職業籃球聯盟「MEDIA BASKET」在近期舉辦一場比賽，但一個幕後鏡頭花絮，卻讓不少網路鄉民興奮了，因為這明明是場籃球賽，但場上竟然出現了另一顆超吸睛的「奶球」。

這場比賽是由俄羅斯職業隊「HOOPS」與「2DROTS」出戰，「MEDIA BASKET」的比賽雖然是職業籃球賽，但場上多半帶有娛樂性，同時讓球員們可以展現球技與「特技表演」。不過就在這場球賽上的一個漏網鏡頭，意外拍到一名男觀眾，正在盯著隔壁的女觀眾胸部看，因為這位女子的胸部已達「巨彈」標準，讓這名男子不僅看著籃球，還更專心地看「奶球」，進而引發其他網友關注。

不過也有網友認為，這很有可能是主辦單位安排好的橋段，讓比賽增添趣味娛樂性，進而炒熱話題。但無論如何，乳巨果然聚人心，成功引發更多外國網友關注「MEDIA BASKET」。

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