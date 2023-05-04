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中國特使：北京短期內無意承認阿富汗「塔利班政權」

▲▼▲塔利班掌握核心權力。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國特使表示，北京短期內無意承認阿富汗「塔利班政權」。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇3日在卡達向俄羅斯衛星通訊社表示，中國無意在短期內承認阿富汗的塔利班政府，希望塔利班將不利用阿富汗領土「對他國發動進攻」的承諾，付諸實踐。

報導指出，來自20國的阿富汗問題特使與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），3日共同在卡達出席了「阿富汗問題國際會議」，針對阿富汗人道主義領域面臨的挑戰及加強阿富汗穩定的方式進行討論。

根據報導，岳曉勇指出，對中國而言，承認塔利班政府的問題在短期內無法落實，但這並不意味中國不應該與阿富汗當局積極互動。而阿富汗當局承諾不利用其領土發動攻擊，中國對此高度讚賞，同時希望這一承諾付諸實踐。

岳曉勇表示，承認阿富汗政府的問題應由每個國家單獨決定，而非共同決定。現階段中國與阿富汗當局關係的首要任務「不是承認政府，而是向人民提供幫助」。

他說，美國和北約國家必須對阿富汗的重建負責，且會中多位與會者也提出了這一問題。而解除制裁、解凍阿富汗資產的相關問題，也應盡快得到解決，阿富汗價值70億美元的資產應被解凍。

在此之前，中國外交部4月12日發布「關於阿富汗問題的中國立場」文件，提出中國「從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，從不尋求所謂勢力範圍」等對阿富汗問題的主張。

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