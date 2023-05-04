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潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議　網刷整排：勸你少管閒事

▲▼潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議　網刷整排：勸你少管閒事。（圖／翻攝爆潛公社）

▲許多潛客潛水滿百次後，會以裸潛紀念。（圖／翻攝爆潛公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

潛水界相傳有「百潛裸潛」的規則，以此紀念潛客第100次下潛。有網友抱怨，接連看到許多妹子PO出沒穿衣服潛水的照片，希望潛友可以停止這種行為。然而，此文出來後卻有一整排網友都留下同一句話，「我勸你不要多管閒事」。

該名網友在臉書粉專「爆潛公社」發文表示，爆潛公社會方送禮物，但不懂為何許多人PO禮物合照、破百次潛水都要發裸照，「真的不是一般正常潛水員想看的！」。

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▲▼潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議　網刷整排：勸你少管閒事。（圖／翻攝爆潛公社）

▲網友們看到原PO的勸導文後，紛紛留言「我勸你不要多管閒事」。（圖／翻攝爆潛公社）

原PO認為，潛客拍這些照片又上傳只會打壞爆潛的好風氣跟污染這個單純的潛水圈，誠摯希望以後不要再看到沒穿衣服潛水或是跟禮物拍照的妹子文章，「一起連署讓爆潛管理群下架這些照片！！並要求拒絕審核貼文！！別讓爆潛送禮的好意被污染了！」。

網友看完紛紛留言，「百潛的習俗是否遵守是自由心證，不過這種好習俗一定要一直維持啊」、「不要把她當成污染，當成美畫一幅就是藝術了！藝術家遇不到欣賞的人也會很難過的～轉念一下，就不必庸人自擾囉」。其中，有大量網友留言「我勸你不要多管閒事」。

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