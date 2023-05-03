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烏克蘭否認派無人機「行刺普丁」　重申部隊只會解放自己的領土

文／中央社

俄羅斯社群媒體上今天廣傳克里姆林宮上方爆出火光後冒出白煙的畫面，克里姆林宮指控烏克蘭暗夜派無人機試圖行刺總統普丁未遂。烏克蘭斷然否認，強調與俄方所控事件無關。

法新社引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：「無人機攻擊克里姆林宮一事與烏克蘭毫無關聯。烏克蘭不會攻擊克里姆林宮，因為，首先，那解決不了任何軍事目標。」

路透社報導，波多利雅科也表示，克里姆林宮可能將這起事件當作向烏克蘭發動新一輪攻擊的藉口。

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergei Nikiforov）告訴自由電台（Radio Liberty）：「我們沒有關於所謂夜間攻擊克里姆林宮行動的訊息。烏克蘭指揮所有可動用部隊、運用各種手段要將自己的領土解放，而不是去攻擊別人的領土。」

▲▼克里姆林宮上空擊落無人機瞬間。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）

▲克里姆林宮上空擊落無人機瞬間。（圖／翻攝自twitter／@Gerashchenko_en）

路透社報導，俄羅斯新聞社（RIA）指稱，兩架無人機被用於執行上述疑似針對普丁（Vladimir Putin）位在克里姆林宮堡壘內官邸的攻擊，遭到俄羅斯防衛部門擊落。

俄羅斯新聞社報導，事發當時，普丁人在莫斯科郊區的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸，並不在克里姆林宮中。

克里姆林宮表示，普丁安然無恙，克里姆林宮建築未遭有形毀損。

俄羅斯新聞社報導：「克里姆林宮評估，這些行動是有計畫的恐怖行徑，企圖於5月9日勝利日（Victory Day）閱兵前夕對總統進行暗殺。」報導表示，普丁沒有因此而更改行程，仍然照常工作。

「俄方保留於適當地點和時機採取報復措施的權利。」

包括軍方新聞頻道「紅星」（Zvezda）在內，俄羅斯社群媒體上流傳的一段未經查證影片內容顯示，俄方聲稱的事件發生後，克里姆林宮主宮殿上方爆出火光，然後冒出一縷白煙。

這起事件發生後，莫斯科巿長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天宣布，未經許可，禁止無人機在巿區飛行。

索比亞寧在聲明中說，除非取得「政府當局」的特別許可，將禁止無人機飛行。他強調，這項禁令是為了避免未經授權的無人機「妨礙執法工作」。

克里姆林宮今天同時表示，紀念蘇聯第二次世界大戰戰勝納粹德國的5月9日「勝利日」閱兵將照常舉行。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴塔斯社（TASS）：「閱兵將會舉行，相關計畫沒有改變。」

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俄控烏克蘭「行刺普丁」　基輔回應了

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