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克里米亞大橋附近燃料庫起火　俄逮7名烏克蘭間諜

▲▼俄羅斯克拉斯諾達邊疆地區（Krasnodar Krai）捷姆留克區（Temryuksky）的油槽起火。（圖／翻攝自Twitter／@z4sdrive35i）

▲俄羅斯克拉斯諾達邊疆地區（Krasnodar Krai）捷姆留克區（Temryuksky）的油槽起火。（圖／翻攝自Twitter／@z4sdrive35i）

文／中央社

俄羅斯地區首長今天早上說，俄國渥爾納村的燃料庫一夜之間起火，渥爾納村靠近通往克里米亞半島的大橋。俄羅斯聯邦安全局另宣布，已在克里米亞逮捕7名烏克蘭間諜。

俄羅斯克拉斯諾達邊疆地區（Krasnodar Krai）區長康卓葉夫（Veniamin Kondratyev）在Telegram上說：「在捷姆留克區（Temryuksky）的渥爾納村（Volna），一座裝有石油產品的儲油槽起火。火災被列為最嚴重層級。」康卓葉夫沒有提及起火的原因。

康卓葉夫說：「根據初步訊息，沒有人死亡或受傷。」他說，大火沒有對居民造成威脅。

「（當局）正採取一切可能的措施，使火勢不再進一步蔓延。」

渥爾納村位在連接俄羅斯和克里米亞的克赤海峽（Kerch Strait）大橋的盡頭，莫斯科於2014年從烏克蘭吞併克里米亞。

這座橋是向在烏克蘭境內俄羅斯士兵運送物資的重要通道。

在烏克蘭軍隊可能發動反攻之前，俄羅斯和克里米亞最近幾天成為一系列襲擊的目標，不過基輔沒有聲稱對這些事件負責。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天宣布逮捕7名烏克蘭情報單位相關人員，並指控他們計劃在克里米亞半島發動「一系列引人注目的破壞和恐怖主義行為」。

聯邦安全局在聲明中說，這群人計劃攻擊俄國扶植的官員，包括克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksenov）。聯邦安全局也沒收跟2月用於攻擊克里米亞鐵路同款的爆裂物。

另外在烏克蘭南部的赫松地區（Kherson），地區政府今天說，在俄羅斯的襲擊下，有4人身亡、7人受傷。

一名66歲男子一夜之間在科扎齊克村莊（Kozatske）被俄羅斯的砲火炸死。

烏克蘭各地的幾個城市今天稍早響起空襲警報。

基輔軍方表示，基輔遭到無人機襲擊，但沒有人員傷亡。軍方說：「根據初步訊息，所有敵方目標都被確認，並在首都周圍上空遭到擊落。」

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