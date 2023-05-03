烏克蘭「赫爾松超市」遭俄軍轟炸　當局宣布宵禁58小時

▲烏克蘭赫爾松超市遭俄軍轟炸。（圖／翻攝自twitter／@pcyclone41）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭內政部證實，俄軍於當地時間3日上午11點，發射火箭彈轟炸赫爾松市（Kherson）一間超市，造成3人死亡5人受傷。隨後赫爾松州長宣布，從5日晚上8點～8日早上6點，實施為期58小時的宵禁令。但當局並未說明實施宵禁原因。

根據CNN報導，烏克蘭內政部在Telegram上指出，火箭彈於當地時間上午11點襲擊了赫爾松市「唯一還在營業的大賣場」，死傷人員包括店員與顧客。

根據英國媒體《天空新聞》（Sky news）報導，赫爾松州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）宣布，「在這58小時內，禁止（未經許可人員）在城市街道上行走，整座城市也將管制進出，請所有市民在封城之前，儲備藥品與食物。」

普羅克丁說，「這樣的臨時限制是必要的，這樣執法人員才能做好他們的工作，而不是讓你處於危險之中。」