烏克蘭「赫爾松超市」遭俄軍轟炸　當局宣布宵禁58小時

▲烏克蘭赫爾松超市遭俄軍轟炸。(圖/翻攝自twitter/@pcyclone41)



記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭內政部證實,俄軍於當地時間3日上午11點,發射火箭彈轟炸赫爾松市(Kherson)一間超市,造成3人死亡5人受傷。隨後赫爾松州長宣布,從5日晚上8點~8日早上6點,實施為期58小時的宵禁令。但當局並未說明實施宵禁原因。

根據CNN報導,烏克蘭內政部在Telegram上指出,火箭彈於當地時間上午11點襲擊了赫爾松市「唯一還在營業的大賣場」,死傷人員包括店員與顧客。

根據英國媒體《天空新聞》(Sky news)報導,赫爾松州長普羅克丁(Oleksandr Prokudin)宣布,「在這58小時內,禁止(未經許可人員)在城市街道上行走,整座城市也將管制進出,請所有市民在封城之前,儲備藥品與食物。」

普羅克丁說,「這樣的臨時限制是必要的,這樣執法人員才能做好他們的工作,而不是讓你處於危險之中。」

Aftermath of the ???????? shelling on a supermarket in Kherson. This morning at 10.35 am. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/R5dI9AX2Sl