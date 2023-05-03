塞爾維亞小學爆槍擊9死　14歲少年「朝師生開槍」被逮捕

▲就讀七年級的學生疑似取走父親的槍，在校內朝師生、保全開槍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）一所小學3日發生槍擊事件，一名就讀七年級的14歲學生在校內朝學生們、教師及保全開槍，已知造成8名孩童及一名保全人員死亡，另有6名學生及一名教師受傷。根據目擊者的說法，當時少年先朝老師開槍，接著才向躲在桌子下的學生們開火。

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Belgrade Serbia Elementary school Vladislav Ribnikar Mass Shooting: A seventh-grade student at the elementary school "Vladislav Ribnikar" killed nine people, of whom eight were students and one was a guard. — Fox3 Now (@fox3news) May 3, 2023

綜合CNN、美聯社等報導，事發於當地3日上午8時40分，位在首都重要住宅商業區弗拉查爾的Vladislav Ribnikar小學發生校園槍擊案。當局接獲通報後，把所有可調動的警察巡邏隊都派往現場，進入校園，逮捕一名就讀七年級的未成年人，懷疑他是取走父親的槍，並朝學生們、一名教師及學校保全人員開了數槍。

警方正針對這起槍案展開調查，封鎖學校周邊街區，依據稍早最新消息，14歲開槍少年K.K.在學校內被逮捕。已知這所小學總共有八個年級，外傳家長驚慌趕到學校尋找他們的孩子。

家長米洛什維奇（Milan Milosevic）透露，當時他的女兒正在學校上歷史課，當得知發生槍擊事件時，立刻趕去現場，「我問我的孩子在哪裡，但一開始沒有人能告訴我任何事情，後來她打電話過來，才知道她已經出去了。」

米洛什維奇援引女兒說法指出，「嫌犯先朝老師開槍，接著才向躲在桌子下面的孩子們開槍……她說，（嫌犯）是個安靜的學生，一個好學生。」