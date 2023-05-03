成立18年！印度「捷行航空」聲請破產　欠金融債權人247億

▲ Go First（捷行航空）成立於2005年，宣布聲請破產。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度大型廉價航空公司「捷行航空」（Go First）2日聲請破產，將一半機隊停飛的原因歸咎於普惠公司（Pratt & Whitney）發動機故障，據信積欠債權人652.1億盧比（約新台幣247億），為印度2019年以來首度有國內大型航空公司倒閉，員工卻是看到新聞才知道。

《路透》取得捷行航空向國家公司法庭（National Company Law Tribunal）提交的破產申請文件，顯示該公司截至4月28日積欠金融債權人的債務總額為652.1盧比。

成立於2005年的捷行航空聲明表示，提交破產申請以前，該公司的空中巴士A320neo系列獨家發動機供應商惠普拒絕遵守一項仲裁命令，釋放足以使捷行機隊完全復飛的備用發動機。

聲明指出，「因惠普發動機故障」而停飛的飛機自2019年12月的7%激增至2022年12月的50%，造成1080億（約新台幣410億）的收入損失及額外費用。

3名不願具名的機師透露，員工對於公司暫停營運並不知情，直到看見當地媒體報導，但過去幾個月來，公司持續延後發放薪資。

這是2019年捷特航空（Jet Airways）過後，印度第一家倒閉的大型航空公司，突顯由靛藍航空（IndiGo）主導的航空業競爭激烈。孟買股票經紀公司（Prabhudas Lilladher）分析師喬希 （Jinesh Joshi）認為，捷行突然中斷營運可能讓其他業者受益，並因供應緊張提高機票價格。