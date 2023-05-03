睽違70年！英國王室「最重要王冠」將亮相　鑲有444顆寶石

▲英國女王伊莉莎白二世加冕時佩戴聖愛德華王冠。（圖／達志影像／美聯社、CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國君主在加冕時專用的「聖愛德華王冠」（St. Edward's Crown）塵封倫敦塔70年，即將在6日於英國國王查爾斯三世的加冕典禮中亮相。這頂以444顆寶石打造的王冠，價值超過4500萬英鎊，是英國王室最重要的王冠之一。

聖愛德華王冠於1661年製作完成，是英國王室最重要的王冠之一，伊麗莎白二世1953年登基時，就是以此王冠加冕。自女王離世之後，這頂王冠在去年12月底已從倫敦塔移出，重新將尺寸修改成查爾斯三世的大小，並準備於加冕典禮中亮相。

重達2.3公斤、高約30.5公分的聖愛德華王冠是使用英國傳統圓環設計，加上4道弓形拱的主體結構，冠體以2000公克黃金打造，上面鑲有444顆寶石。儘管這頂王冠從未接受過估價，但先前有媒體估算，光是寶石的價值可能就達4500萬英鎊。

▲英國女王伊莉莎白二世時常佩戴帝國王冠。（圖／CFP）



查爾斯國王在加冕儀式時將戴上聖愛德華王冠，儀式結束後將換上「帝國王冠」（Imperial State Crown）一路回到白金漢宮。帝國王冠中間鑲著紅寶石，目前版本是1937年重新製作的，整個王冠共使用了2868顆鑽石，273顆珍珠，17顆藍寶石，11顆祖母綠和5顆紅寶石。

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